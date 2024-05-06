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Kaffeekanne

CRP728/01

Kaffeekanne

€ 19,99
Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728
Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728

Kaffeekanne

Kompatible Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Diese Kanne sammelt den Kaffee in Ihrer Kaffeemaschine. Sie sorgt dafür, dass das Aroma und die richtige Temperatur Ihres Kaffees erhalten bleiben. Mit der Philips Kaffeemaschine mit Mahl- und Brühsystem kompatibel.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID CRP728/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Ersatzteil

Eignet sich für Produkttyp:
  • HD7740/00