Kaffeekanne

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Diese Kanne sammelt den Kaffee in Ihrer Kaffeemaschine. Sie sorgt dafür, dass das Aroma und die richtige Temperatur Ihres Kaffees erhalten bleiben. Mit der Philips Kaffeemaschine mit Mahl- und Brühsystem kompatibel.