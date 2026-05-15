Philips Österreich | Philips Home

130 Jahre Innovation mit dem Menschen im Zentrum

Seit über 130 Jahren ist die Marke Philips und ihre Produkte in treuer Alltagsbegleiter in Millionen Haushalten. Unsere Geschichte begann und wird fortgeschrieben durch Innovationsgeist für Produkterlebnisse zuhause, die den Alltag angenehmer und das Leben drum herum noch schöner gestalten.