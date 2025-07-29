Series 2300 Kaffeevollautomat

LatteGo, unser am schnellsten zu reinigende Milchsystem*, das mit nur 2 Teilen und ohne Schläuche auskommt. Es kann in 10 Sekunden unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Philips kann für das Milchsystem keine automatische Reinigungsfunktion anbieten, da eine zusätzliche Reinigung der Teile erforderlich ist.