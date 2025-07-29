Series 2300 Kaffeevollautomat
EP2333/40
Series 2300 Kaffeevollautomat
EP2333/40
Series 2300 Kaffeevollautomat
Genießen Sie auf Tastendruck 4 verschiedene Getränke, die Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereinen. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch samtig-cremigen Milchschaum für Milchkaffee zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden* hygienisch rein.
Eigenschaften
Auf Tastendruck 4 verschiedene Getränke genießen
Genießen Sie 4 beliebte Kaffeespezialitäten, ob klassischer Espresso, schwarzer Kaffee oder Cappuccino: Bei jeder Spezialität werden Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereint. Neben Kaffee kann auch heißes Wasser für Tee aufgebrüht werden.
LatteGo, unser am schnellsten zu reinigende Milchsystem*: 2 Teile, kein Schlauch
LatteGo, unser am schnellsten zu reinigende Milchsystem*, das mit nur 2 Teilen und ohne Schläuche auskommt. Es kann in 10 Sekunden unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Philips kann für das Milchsystem keine automatische Reinigungsfunktion anbieten, da eine zusätzliche Reinigung der Teile erforderlich ist.
Bis zu 5.000 Tassen** ohne Entkalken dank AquaClean
Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparst du dir das Entkalken des Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen** Kaffee, während du dich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen kannst.
Verständliche Anweisungen und Inspiration mit der HomeID App
Entdecken Sie alles, was Sie über Ihren Kaffeevollautomaten wissen müssen, und erhalten Sie grenzenlose Inspirationen für Rezepte wie im Café mit der HomeID App.
Kaffee einfach auswählen und individuell anpassen
Wähle über das moderne Touchdisplay mit farbigen Symbolen ganz einfach deine bevorzugten Kaffeespezialitäten aus. Die Funktion "My Coffee Choice" sorgt für ein individuelles Kaffeeerlebnis ganz nach deinem Geschmack. Neben deiner bevorzugten Kaffeestärke kannst du auch die Füll- und Milchschaummenge auswählen.
40 % leiser mit SilentBrew mit gleichbleibend schmeckendem Kaffee
Unsere patentierte SilentBrew Technologie reduziert die Geräusche der Maschine für ein noch besseres Erlebnis bei der Zubereitung von aromatischem Kaffee. Dank Schallschutz und leisem Mahlvorgang erzeugen unsere Maschinen 40 % weniger Lärm als frühere Modelle und verfügen über eine Quiet Mark-Zertifizierung.
Ausgezeichneter Geschmack dank des langlebigen Keramikmahlwerks
Mit unserem langlebigen Keramikmahlwerk kann sich das Aroma des Kaffees voll entfalten. Es kann in 12 Mahlgraden von fein bis grob eingestellt werden.
Cremiger Milchschaum mit LatteGo für unterschiedliche Milchsorten
Auf Tastendruck bereitet das LatteGo Milchsystem dank der leistungsstarken Zyklon-Aufschäumtechnologie auch mit deinen bevorzugten pflanzlichen Milchalternativen automatisch samtig-cremigen Milchschaum für deinen Milchkaffee zu.
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Energieeffizienzklasse
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
Nachhaltigkeit
|Benutzerhandbuch
|Verpackung
Energieeffizienz
|Stromverbrauch im Standby-Modus
|Stromverbrauch (ausgeschaltet)
|Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
|Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
|Messstandard
Sicherheitsfunktion
|Timer für automatische Abschaltung
|Sicherheitszertifizierung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Kaffeeart
|Benutzerbeteiligung
|Produkttyp
|Getränke
|Vorprogrammierte Getränke
|Anzahl Portionen
|Druck
|Integriertes Mahlwerk
|Mahlgradeinstellungen
|Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters
|Milchschaum
|Milchsystem
|Milchbehälter
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Profile
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Technologie
|Benutzeroberfläche
|Garantie
|Konnektivität
|Spülmaschinenfeste Teile
Kompatibilität
|Zubehörteile 1
|Zubehörteile 4
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Passende Zubehörteile 4
Haftungsausschluss
Milchsystem in One Touch Espresso-Vollautomaten, basierend auf dem Zyklus von Zerlegen, Hand Reinigen und Zusammensetzen, gemessen von einem beauftragten Labor.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Versand & Lieferung
Versand innerhalb von 1-2 Werktagen