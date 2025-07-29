Kaffeemaschinen

Österreich Deutsch (Österreich)

Series 2300 Kaffeevollautomat

EP2333/40

Series 2300 Kaffeevollautomat

435,99 €
EP2333/40

Series 2300 Kaffeevollautomat

435,99 €
Genießen Sie auf Tastendruck 4 verschiedene Getränke, die Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereinen. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch samtig-cremigen Milchschaum für Milchkaffee zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden* hygienisch rein.

ID EP2333/40

Eigenschaften

Auf Tastendruck 4 verschiedene Getränke genießen

4 Getränke auf Tastendruck

Genießen Sie 4 beliebte Kaffeespezialitäten, ob klassischer Espresso, schwarzer Kaffee oder Cappuccino: Bei jeder Spezialität werden Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereint. Neben Kaffee kann auch heißes Wasser für Tee aufgebrüht werden.

LatteGo, unser am schnellsten zu reinigende Milchsystem*: 2 Teile, kein Schlauch

Unser am schnellsten zu reinigendes Milchsystem*

LatteGo, unser am schnellsten zu reinigende Milchsystem*, das mit nur 2 Teilen und ohne Schläuche auskommt. Es kann in 10 Sekunden unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Philips kann für das Milchsystem keine automatische Reinigungsfunktion anbieten, da eine zusätzliche Reinigung der Teile erforderlich ist.

Bis zu 5.000 Tassen** ohne Entkalken dank AquaClean

AquaClean Filter

Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparst du dir das Entkalken des Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen** Kaffee, während du dich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen kannst.

Verständliche Anweisungen und Inspiration mit der HomeID App

Mühelose Kaffeezubereitung mit HomeID

Entdecken Sie alles, was Sie über Ihren Kaffeevollautomaten wissen müssen, und erhalten Sie grenzenlose Inspirationen für Rezepte wie im Café mit der HomeID App.

Kaffee einfach auswählen und individuell anpassen

Kaffee einfach auswählen und individuell anpassen

Wähle über das moderne Touchdisplay mit farbigen Symbolen ganz einfach deine bevorzugten Kaffeespezialitäten aus. Die Funktion "My Coffee Choice" sorgt für ein individuelles Kaffeeerlebnis ganz nach deinem Geschmack. Neben deiner bevorzugten Kaffeestärke kannst du auch die Füll- und Milchschaummenge auswählen.

40 % leiser mit SilentBrew mit gleichbleibend schmeckendem Kaffee

Leise Kaffeezubereitung mit SilentBrew

Unsere patentierte SilentBrew Technologie reduziert die Geräusche der Maschine für ein noch besseres Erlebnis bei der Zubereitung von aromatischem Kaffee. Dank Schallschutz und leisem Mahlvorgang erzeugen unsere Maschinen 40 % weniger Lärm als frühere Modelle und verfügen über eine Quiet Mark-Zertifizierung. 

Ausgezeichneter Geschmack dank des langlebigen Keramikmahlwerks

Mahlwerk aus 100 % Keramik

Mit unserem langlebigen Keramikmahlwerk kann sich das Aroma des Kaffees voll entfalten. Es kann in 12 Mahlgraden von fein bis grob eingestellt werden.

Cremiger Milchschaum mit LatteGo für unterschiedliche Milchsorten

LatteGo Milchsystem

Auf Tastendruck bereitet das LatteGo Milchsystem dank der leistungsstarken Zyklon-Aufschäumtechnologie auch mit deinen bevorzugten pflanzlichen Milchalternativen automatisch samtig-cremigen Milchschaum für deinen Milchkaffee zu.

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Energieeffizienzklasse
  • Klasse A
Leistung
  • 1.500 W
Spannung
  • 230 V
Frequenz
  • 50 Hz
Anzahl im Paket
  • 1

Nachhaltigkeit

Benutzerhandbuch
  • > 75 % recyceltes Papier
Verpackung
  • > 95 % recycelte Materialien

Energieeffizienz

Stromverbrauch im Standby-Modus
  • 0,2 W
Stromverbrauch (ausgeschaltet)
  • n. v.
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
  • n. v.
Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
  • 30 Minuten
Messstandard
  • EN 50564:2011

Sicherheitsfunktion

Timer für automatische Abschaltung
  • Ja
Sicherheitszertifizierung
  • Ja

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Rumänien

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 433 mm
Produktbreite
  • 246 mm
Produkthöhe
  • 371 mm
Produktgewicht
  • 8 kg
Verpackungslänge
  • 491,5 mm
Verpackungsbreite
  • 287,5 mm
Verpackungshöhe
  • 487 mm
Verpackungsgewicht
  • 10–12,5 kg

Allgemeine Daten

Kaffeeart
  • Frischen Bohnen
Benutzerbeteiligung
  • Tastendruck
Produkttyp
  • Kaffeevollautomat
Getränke
  • Espresso, Kaffee, Cappuccino, heißes Wasser
Vorprogrammierte Getränke
  • 3
Anzahl Portionen
  • 2
Druck
  • 15 bar
Integriertes Mahlwerk
  • Ja
Mahlgradeinstellungen
  • 12
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters
  • 275 g
Milchschaum
  • Ja
Milchsystem
  • LatteGo
Milchbehälter
  • 0,26 l
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 1,8 l
Profile
  • Nein
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Metall
Technologie
  • LatteGo
Benutzeroberfläche
  • Intuitives Touchdisplay
Garantie
  • 2 Jahre
Konnektivität
  • Nein
Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja

Kompatibilität

Zubehörteile 1
  • AquaClean Filter
Zubehörteile 4
  • LatteGo
Passendes Zubehör 1
  • Kaffeefettlöser-Tabletten
  • Messlöffel
  • Wasserhärte-Teststreifen
Passendes Zubehör 2
  • Entkalker für Espressomaschinen
Passendes Zubehör 3
  • Reinigungsbürste
Passende Zubehörteile 4
  • Philips Brühgruppenschmiermittel

Haftungsausschluss

Milchsystem in One Touch Espresso-Vollautomaten, basierend auf dem Zyklus von Zerlegen, Hand Reinigen und Zusammensetzen, gemessen von einem beauftragten Labor.

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

Versand & Lieferung

Versand innerhalb von 1-2 Werktagen