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Österreich Deutsch (Österreich)

Luftreiniger 800 Series HEPA NanoProtect & Aktivkohlefilter

FY0293/30

Luftreiniger 800 Series HEPA NanoProtect & Aktivkohlefilter

Unverbindliche Preisempfehlung € 44,99
€ 42,99
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Originalfilter für Luftreiniger 800 Series

Erfasst effektiv 99,9 % aller Nanopartikel (1)

Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1 bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID FY0293/30

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • HEPA NanoProtect Filter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Vorfilter
  • Ja
Aktivkohle
  • Ja
Lebensdauer
  • Bis zu 1 Jahr

Leistung

Partikelfilterung
  • 99,9 % bei 0,003 Mikrometer

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 188 mm
Produktgewicht
  • 0,44 kg
Produktbreite
  • 195 mm
Produktlänge
  • 195 mm
Verpackungslänge
  • 197 mm
Verpackungsbreite
  • 197 mm
Verpackungshöhe
  • 205 mm
Verpackungsgewicht
  • 0,32 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftreiniger
  • AC0830, AC0850

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FY0293