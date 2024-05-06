Luftreiniger 800 Series HEPA NanoProtect & Aktivkohlefilter
FY0293/30
Luftreiniger 800 Series HEPA NanoProtect & Aktivkohlefilter
Unverbindliche Preisempfehlung € 44,99
€ 42,99
Originalfilter für Luftreiniger 800 Series
Erfasst effektiv 99,9 % aller Nanopartikel (1)
Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1 bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.
ID FY0293/30
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|HEPA NanoProtect
|Vorfilter
|Aktivkohle
|Lebensdauer
Leistung
|Partikelfilterung
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftreiniger
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos