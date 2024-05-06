Luftbefeuchter 3000 Series Luftbefeuchterfilter
FY3435/30
Luftbefeuchter 3000 Series Luftbefeuchterfilter
Unverbindliche Preisempfehlung 29,99 €
28,49 €
Jederzeit gesunde Luft
NanoCloud Technologie mit hygienischer Luftbefeuchtung
Das Philips Original-Befeuchtungselement passt optimal in dein Gerät und sorgt für eine konstant hohe Leistung. Mithilfe der NanoCloud Technologie gibt es reine Wasserdampfmoleküle in Nanogröße ab und befeuchtet die Luft mit bis zu 99 % weniger Bakterien.
ID FY3435/30
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|Lebensdauer
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftbefeuchter
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos