Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenUnsere TopsellerErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Österreich Deutsch (Österreich)

Luftbefeuchter 3000 Series Luftbefeuchterfilter

FY3435/30

Luftbefeuchter 3000 Series Luftbefeuchterfilter

Unverbindliche Preisempfehlung 29,99 €
28,49 €
FY3435_30.tif
FY3435_30.tif
FY3435_30_3500x1969 px_Long lasting performance.tif
Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

Jederzeit gesunde Luft

NanoCloud Technologie mit hygienischer Luftbefeuchtung

Das Philips Original-Befeuchtungselement passt optimal in dein Gerät und sorgt für eine konstant hohe Leistung. Mithilfe der NanoCloud Technologie gibt es reine Wasserdampfmoleküle in Nanogröße ab und befeuchtet die Luft mit bis zu 99 % weniger Bakterien.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID FY3435/30

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Luftbefeuchterfilter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
Lebensdauer
  • Bis zu 6 Monate

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 19 mm
Produktgewicht
  • 0,068 kg
Produktbreite
  • (fehlt)
Produktlänge
  • 245 mm
Verpackungslänge
  • 27 mm
Verpackungsbreite
  • 255 mm
Verpackungshöhe
  • 255 mm
Verpackungsgewicht
  • 0,19 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftbefeuchter
  • AC3829

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FY3435