Luftbefeuchter 3000 Series Luftbefeuchterfilter

Jederzeit gesunde Luft NanoCloud Technologie mit hygienischer Luftbefeuchtung

Das Philips Original-Befeuchtungselement passt optimal in dein Gerät und sorgt für eine konstant hohe Leistung. Mithilfe der NanoCloud Technologie gibt es reine Wasserdampfmoleküle in Nanogröße ab und befeuchtet die Luft mit bis zu 99 % weniger Bakterien.