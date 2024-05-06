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NanoCloud Befeuchtungselement

FY5156/10

NanoCloud Befeuchtungselement

Unverbindliche Preisempfehlung € 19,99
€ 13,99
Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

Atme den Unterschied

Hervorragende NanoCloud Luftbefeuchtung

undefinedGratis Lieferung ab 40 € Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID FY5156/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Luftbefeuchterfilter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
Lebensdauer
  • 1 Jahr

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 20 mm
Produktgewicht
  • 0,143 kg
Produktbreite
  • n. v.
Produktlänge
  • 251 mm
Verpackungslänge
  • 25,2 mm
Verpackungsbreite
  • 25,7 mm
Verpackungshöhe
  • 5,9 mm
Verpackungsgewicht
  • 0,321 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftbefeuchter
  • HU5930, HU5931

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FY5156