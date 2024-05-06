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Originalersatzfilter Aktivkohlefilter
FY5182/30
Originalersatzfilter Aktivkohlefilter
Unverbindliche Preisempfehlung € 69,99
€ 65,99
Starker Schutz für eine hervorragende Leistung
Perfekt passender Originalfilter von Philips
Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.
ID FY5182/30
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|HEPA NanoProtect
|Vorfilter
|Aktivkohle
|Lebensdauer
Leistung
|Partikelfilterung
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftreiniger
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos