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Originalersatzfilter Aktivkohlefilter

FY5182/30

Originalersatzfilter Aktivkohlefilter

Unverbindliche Preisempfehlung € 69,99
€ 65,99
FY5182_10.jpg
FY5182_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889_90

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung

Perfekt passender Originalfilter von Philips

Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID FY5182/30

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • AC AC NanoProtect-Filter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
HEPA NanoProtect
  • Nein
Vorfilter
  • Nein
Aktivkohle
  • Ja
Lebensdauer
  • Bis zu 1 Jahr

Leistung

Partikelfilterung
  • Gas und Gerüche

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 297 mm
Produktgewicht
  • 0,596 kg
Produktbreite
  • 243 mm
Produktlänge
  • 10 mm
Verpackungslänge
  • 30 mm
Verpackungsbreite
  • 250 mm
Verpackungshöhe
  • 310 mm
Verpackungsgewicht
  • 0,785 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftreiniger
  • AC5659, AC5660

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FY5182