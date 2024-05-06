Originalersatzfilter Aktivkohlefilter

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung Perfekt passender Originalfilter von Philips

Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.