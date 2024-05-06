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Originalersatzfilter Integrierter 3-in-1-Filter

FYM220/30

Originalersatzfilter Integrierter 3-in-1-Filter

Unverbindliche Preisempfehlung € 79,99
€ 75,99
FYM220_10.jpg
FYM220_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Drei Filter in einem für starke Leistung ab dem ersten Tag

Perfekt passender Originalfilter von Philips

Unsere 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA, Aktivkohle- und Vorfilter sorgt dafür, dass Sie vor Bakterien, Pollen, Staub, PM 2,5, tierischen Hautpartikeln und Gasen geschützt sind. 

undefinedGratis Lieferung ab 40 € Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID FYM220/30

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • HEPA NanoProtect Filter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Vorfilter
  • Ja
Aktivkohle
  • Ja
Lebensdauer
  • Bis zu 2 Jahre

Leistung

Partikelfiltration
  • 99,95 % bei 0,003 Mikrometer

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 152,9 mm
Produktgewicht
  • 0,57 kg
Produktbreite
  • 105 mm
Produktlänge
  • 200 mm
Verpackungslänge
  • 210 mm
Verpackungsbreite
  • 170 mm
Verpackungshöhe
  • 170 mm
Verpackungsgewicht
  • 0,85 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftreiniger
  • AMF220

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FYM220