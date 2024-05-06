PerfectCare Pure Anti-Kalk-Kartusche
GC002/00
PerfectCare Pure Anti-Kalk-Kartusche
19,99 €
PureSteam Anti-Kalk-Kartusche*
99 % kalkfrei, 5-mal längere Lebensdauer
PureSteam Anti-Kalk-Kartuschen sind geeignet für die PerfectCare Pure Dampfbügelstationen mit PureSteam Technologie. Sie beseitigen 99 % an Kalk und sorgen für eine 5 Mal längere Lebensdauer.
ID GC002/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Produktabmessungen
|Produktgewicht
|Anzahl der Kartuschen in Paket
Ersatzfilter
|Geeignet für