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Österreich Deutsch (Österreich)

PerfectCare Pure Anti-Kalk-Kartusche

GC002/00

PerfectCare Pure Anti-Kalk-Kartusche

19,99 €
423902178465.
423902178465.
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Pure Anti-scale cartridge

PureSteam Anti-Kalk-Kartusche*

99 % kalkfrei, 5-mal längere Lebensdauer

PureSteam Anti-Kalk-Kartuschen sind geeignet für die PerfectCare Pure Dampfbügelstationen mit PureSteam Technologie. Sie beseitigen 99 % an Kalk und sorgen für eine 5 Mal längere Lebensdauer.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID GC002/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Produktabmessungen
  • 9,4 x 5,4 x 6,8 cm
Produktgewicht
  • 0,19 kg
Anzahl der Kartuschen in Paket
  • 1

Ersatzfilter

Geeignet für
  • PerfectCare Pure