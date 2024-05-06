Sowohl für dicke als auch dünne Scheiben geeignet Automatische Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung

Langschlitztoaster aus Edelstahl mit 8 Einstellungen und einer besonders breiten Kammer für gleichmäßige, goldbraune Ergebnisse – egal, welches Brot Sie verwenden. Dank des integrierten Brötchenaufsatzes können Sie auch Brötchen, Croissants und vieles mehr aufbacken.