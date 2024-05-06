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Österreich Deutsch (Österreich)

Viva Collection Toaster – lange Toastkammer, Metall

HD2692/90

Viva Collection Toaster – lange Toastkammer, Metall

Unverbindliche Preisempfehlung 74,99 €
37,69 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
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Sowohl für dicke als auch dünne Scheiben geeignet

Automatische Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung

Langschlitztoaster aus Edelstahl mit 8 Einstellungen und einer besonders breiten Kammer für gleichmäßige, goldbraune Ergebnisse – egal, welches Brot Sie verwenden. Dank des integrierten Brötchenaufsatzes können Sie auch Brötchen, Croissants und vieles mehr aufbacken.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HD2692/90

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Leistung
  • 950 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50 bis 60 Hz
Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 12 cm
Produktbreite
  • 40,2 cm
Produkthöhe
  • 19 cm
Produktgewicht
  • 1.575 g
Verpackungslänge
  • 15,5 cm
Verpackungsbreite
  • 44 cm
Verpackungshöhe
  • 21,6 cm
Verpackungsgewicht
  • 506,9 g

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Ja

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Produkttyp
  • Toaster
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Kabellänge
  • 85 cm (freiliegende Länge)
Kabelaufwicklung
  • Ja
Betriebsanzeige
  • Nein
BPA-frei
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre
Anzahl der Fächer
  • 2

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD2692