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Österreich Deutsch (Österreich)

Tischgrill

HD6212/90

Tischgrill

Unverbindliche Preisempfehlung 179,99 €
100,99 €
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Das ultimative Aroma für deine Grillgerichte

Smoker und Aromainfusor für ultimativen Geschmack

Genieße das Grillen zu Hause mit dem Philips Tischgrill. Von rauchigen Aromen bis hin zu zarteren Steaks – der Glasdeckel bewahrt die Aromen und sorgt so für köstliche Grillgerichte.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HD6212/90

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Leistung
  • 2.000–2.400 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50 bis 60 Hz
Anzahl im Paket
  • 2
Akkubetrieb
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 47,3 cm
Produktbreite
  • 36,3 cm
Produkthöhe
  • 15,8 cm
Produktgewicht
  • 6,37 kg
Verpackungslänge
  • 52,6 cm
Verpackungsbreite
  • 26,8 cm
Verpackungshöhe
  • 41,7 cm
Verpackungsgewicht
  • 1,74 kg

Sicherheitsfunktion

Sicherheitszertifizierung
  • Ja, vorhanden
Automatische Abschaltung
  • Nein
Kindersicherung
  • Nein

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • 100 % recyceltes Papier
Bedienungsanleitung
  • 100 % recyceltes Papier

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Aluminiumlegierung
Sekundärmaterial
  • Glas
Vorprogrammierte Einstellungen
  • Nein
Produkttyp
  • Tischgrill
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • Nein
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Kabellänge
  • Belichtung 0,85 ± 0,05 m
Kabelaufwicklung
  • Ja
Technologie
  • Nein
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Nein
Betriebsanzeige
  • Ja
Mindesttemperatur
  • 90 ± 30°C bei Stufe 1 , mit geschlossenem Glasdeckel
Maximaltemperatur
  • 210 ± 20°C bei Stufe 5, bei geschlossenem Glasdeckel oder 200 ± 20°C bei geöffnetem Glasdeckel
Impulsfunktion
  • Nein
Smart-Home-Kompatibilität
  • Nein
WLAN-Reichweite
  • Nein
Aufheizdauer
  • ≦ 7 Minuten
Garantie
  • 2 Jahre

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD6212