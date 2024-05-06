Tischgrill
HD6212/90
Tischgrill
Unverbindliche Preisempfehlung 179,99 €
100,99 €
Das ultimative Aroma für deine Grillgerichte
Smoker und Aromainfusor für ultimativen Geschmack
Genieße das Grillen zu Hause mit dem Philips Tischgrill. Von rauchigen Aromen bis hin zu zarteren Steaks – der Glasdeckel bewahrt die Aromen und sorgt so für köstliche Grillgerichte.
ID HD6212/90
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Sicherheitsfunktion
|Sicherheitszertifizierung
|Automatische Abschaltung
|Kindersicherung
Herkunftsland
|Hergestellt in
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Bedienungsanleitung
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Vorprogrammierte Einstellungen
|Produkttyp
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Anti-Rutsch-Füße
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Betriebsanzeige
|Mindesttemperatur
|Maximaltemperatur
|Impulsfunktion
|Smart-Home-Kompatibilität
|WLAN-Reichweite
|Aufheizdauer
|Garantie
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos