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Österreich Deutsch (Österreich)

Airfryer 5000 Series XXL Connected

HD9285/90

Airfryer 5000 Series XXL Connected

Unverbindliche Preisempfehlung 249,99 €
139,99 €
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Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten

Durch Verbindung mit der HomeID App

Der Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ist dein täglicher Küchenbegleiter für einfache, ausgewogene und leckere Mahlzeiten an jedem Tag der Woche für die ganze Familie.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HD9285/90

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 2.000 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50 Hz
Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • > 90 % recycelte Materialien
Bedienungsanleitung
  • 100 % recyceltes Papier

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Kunststoff
Fassungsvermögen
  • 7,2 l
Hitzebeständig
  • Ja
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Transparenter Deckel
  • Nein
Benutzeroberfläche
  • Digital
Kabellänge
  • 0,8 m
Kabelaufwicklung
  • Nein
Warmhaltefunktion
  • Ja
Programme
  • 8
Anzahl der Körbe
  • 1
Herausnehmbarer Korb
  • Ja
Timer
  • 180 Min.
Fernbedienung
  • Ja
Internet-Konnektivität
  • Ja
Technologie
  • Rapid Air
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Digital
Automatische Abschaltung
  • Ja
Einstellbares Thermostat
  • Ja
Betriebsanzeige
  • Ja
Cool-Touch-Handgriffe
  • Ja
Spülmaschinenfest
  • Ja
Temperaturanzeige
  • Ja
Maximale Temperatur (°C)
  • 200 °C
Passendes Zubehör 1
  • Kompatibilität
Antihaftbeschichtung
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre
Einzelner oder zwei Körbe
  • Einzelner Korb
Konnektivität
  • Vernetzt

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 410 mm
Produktbreite
  • 300 mm
Produkthöhe
  • 330 mm
Produktgewicht
  • 6,25 kg
Produktabmessungen
  • 410 x 300 x 330 mm
Verpackungslänge
  • 478 mm
Verpackungsbreite
  • 373 mm
Verpackungshöhe
  • 392 mm
Verpackungsgewicht
  • 8,1 kg

Allgemeine Daten

Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD9285