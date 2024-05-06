Airfryer 5000 Series XXL Connected
HD9285/90
Airfryer 5000 Series XXL Connected
Unverbindliche Preisempfehlung 249,99 €
139,99 €
Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten
Durch Verbindung mit der HomeID App
Der Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ist dein täglicher Küchenbegleiter für einfache, ausgewogene und leckere Mahlzeiten an jedem Tag der Woche für die ganze Familie.
ID HD9285/90
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Herkunftsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Bedienungsanleitung
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Fassungsvermögen
|Hitzebeständig
|Anti-Rutsch-Füße
|Transparenter Deckel
|Benutzeroberfläche
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Warmhaltefunktion
|Programme
|Anzahl der Körbe
|Herausnehmbarer Korb
|Timer
|Fernbedienung
|Internet-Konnektivität
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Automatische Abschaltung
|Einstellbares Thermostat
|Betriebsanzeige
|Cool-Touch-Handgriffe
|Spülmaschinenfest
|Temperaturanzeige
|Maximale Temperatur (°C)
|Passendes Zubehör 1
|Antihaftbeschichtung
|Garantie
|Einzelner oder zwei Körbe
|Konnektivität
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktabmessungen
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Spülmaschinenfeste Teile
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos