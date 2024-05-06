Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie

Dein Frühstück schmeckt jetzt noch besser Mit dem Philips Eco Conscious Edition Wasserkocher

Bereiten Sie sich mit dem eleganten und leistungsstarken Wasserkocher von Philips jeden Morgen schnell und einfach Ihr Lieblings-Heißgetränk zu. Er ist zu 100% aus biobasiertem Kunststoff** gefertigt, nachhaltig und energiesparend – für einen weiteren Schritt in Richtung einer „grüneren“ Zukunft.