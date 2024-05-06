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Österreich Deutsch (Österreich)

Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie

HD9365/10

Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie

Unverbindliche Preisempfehlung 74,99 €
45,99 €
HD9365_10 Standard Product Photograph
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HD9365_side_APS_RGB
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HD5120_00_HD9365_10_HD2640_10 Conscious Collection Overview
HD9365_10 Kettle InSitu
HD5120_00_HD9365_10_HD2640_10 Kettle

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Mit dem Philips Eco Conscious Edition Wasserkocher

Bereiten Sie sich mit dem eleganten und leistungsstarken Wasserkocher von Philips jeden Morgen schnell und einfach Ihr Lieblings-Heißgetränk zu. Er ist zu 100% aus biobasiertem Kunststoff** gefertigt, nachhaltig und energiesparend – für einen weiteren Schritt in Richtung einer „grüneren“ Zukunft.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HD9365/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Leistung
  • 1.850–2.200 W
Spannung
  • 22-240 V
Frequenz
  • 50 bis 60 Hz
Akkubetrieb
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 15,85 cm
Produktbreite
  • 22,12 cm
Produkthöhe
  • 25,39 cm
Produktgewicht
  • 970 g
Verpackungslänge
  • 20,4 cm
Verpackungsbreite
  • 23,7 cm
Verpackungshöhe
  • 24,9 cm
Verpackungsgewicht
  • 357,7 g

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Ja

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1,7 l
Garantie
  • 2 Jahre

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD9365

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