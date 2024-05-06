Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie
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Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie
Dein Frühstück schmeckt jetzt noch besser
Mit dem Philips Eco Conscious Edition Wasserkocher
Bereiten Sie sich mit dem eleganten und leistungsstarken Wasserkocher von Philips jeden Morgen schnell und einfach Ihr Lieblings-Heißgetränk zu. Er ist zu 100% aus biobasiertem Kunststoff** gefertigt, nachhaltig und energiesparend – für einen weiteren Schritt in Richtung einer „grüneren“ Zukunft.
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Akkubetrieb
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Garantie
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
Series 5000 Wasserkocher aus Glas – Leuchtanzeige, 1,7 Liter
HD9339_80
- 1,7 Liter
- Abnehmbarer Deckel
- Blaue Leuchtanzeige
Daily Collection Metall-Wasserkocher mit Sprungdeckel, Leuchtanzeige
HD9350_90
- Metall
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige
Series 3000 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, schwarz
HD9318_20
- 1,7 Liter
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige
Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff
HD9318_00
- 1,7 Liter
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige