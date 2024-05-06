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Philips Airfryer 2-in-1 Wokpfanne & Dampfgareinsatz Kompatibel mit den Philips Airfryer Combi 7000 Series Modellen (HD98x – 8,3L)
HD9960/00
Philips Airfryer 2-in-1 Wokpfanne & Dampfgareinsatz Kompatibel mit den Philips Airfryer Combi 7000 Series Modellen (HD98x – 8,3L)
€ 59,99
Schonend gegarte Köstlichkeiten & leckere Wok-Gerichte aus deinem Philips Airfryer
Verwandle deinen Philips Airfryer Combi 7000 Series in ein Multitalent!
Verwandle deinen Philips Airfryer Combi 7000 Series in ein Multitalent! Mit dem innovativen Zubehör kannst du köstliche Leckereien wie Gemüse, Fisch oder Knödel schonend dampfgaren – oder deine liebsten Wokgerichte zubereiten. Alles in einem Set!
ID HD9960/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Kompatibilität
|Enthaltene Zubehörteile 1
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
Ursprungsland
|Hergestellt in
Nachhaltigkeit
|Verpackung
Technische Daten
|Anzahl im Paket
|Energieeffizienzklasse
|Akkubetrieb
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos