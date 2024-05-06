Avance Collection Zitruspresse
HR2752/90
Avance Collection Zitruspresse
Unverbindliche Preisempfehlung 99,99 €
70,99 €
Frischer Saft ohne störende Geräusche
Besonders geräuscharme Zitruspresse
Diese Philips Zitruspresse ist so leise, dass Ihr Tag stress- und lärmfrei beginnen kann. Mit dem leistungsstarken 85 W Motor erledigt sie mühelos jeden Job.
ID HR2752/90
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Herkunftsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Akkubetrieb
Sicherheitsfunktion
|Automatischer Messerstopp
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Produkttyp
|Anti-Rutsch-Füße
|Kabellänge
|Spülmaschinenfeste Teile
|Behältermaterial
|Material der Messer
|Impulsfunktion
|Messer abnehmbar
|Garantie
|EU-Konformitätserklärung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos