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Österreich Deutsch (Österreich)

Avance Collection Zitruspresse

HR2752/90

Avance Collection Zitruspresse

Unverbindliche Preisempfehlung 99,99 €
70,99 €
Standard Product Photo Philips Avance Collection Citrus press
Standard Product Photo Philips Avance Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Citrus press

Frischer Saft ohne störende Geräusche

Besonders geräuscharme Zitruspresse

Diese Philips Zitruspresse ist so leise, dass Ihr Tag stress- und lärmfrei beginnen kann. Mit dem leistungsstarken 85 W Motor erledigt sie mühelos jeden Job.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HR2752/90

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 85 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50–60 Hz
Akkubetrieb
  • Nein

Sicherheitsfunktion

Automatischer Messerstopp
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 10,4 cm
Produktbreite
  • 10,4 cm
Produkthöhe
  • 11,2 cm

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • PP
Produkttyp
  • Zitruspresse
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Kabellänge
  • 1 m
Spülmaschinenfeste Teile
  • Nein
Behältermaterial
  • N/V
Material der Messer
  • N/V
Impulsfunktion
  • Nein
Messer abnehmbar
  • N/V
Garantie
  • Ja
EU-Konformitätserklärung
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HR2752