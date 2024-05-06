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Viva Collection Kompakte Küchenmaschine

HR7510/10

Viva Collection Kompakte Küchenmaschine

Unverbindliche Preisempfehlung 159,99 €
94,99 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor

Gesunde, selbst gemachte Speisen, unbegrenzte Möglichkeiten

Hervorragende Ergebnisse selbst mit den härtesten Zutaten

Wenn du gern gesunde, selbst gemachte Mahlzeiten genießt, wirst du unsere kompakte Philips Viva Küchenmaschine lieben. Wir haben diese Kollektion speziell für den hektischen Alltag entwickelt. So kannst du selbst mit schwer zu verarbeitenden Zutaten mühelos und schnell großartige Gerichte zubereiten.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HR7510/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 21,3
Produktbreite
  • 20,6
Produkthöhe
  • 39,8
Produktgewicht
  • 2,203
Verpackungslänge
  • 45
Verpackungsbreite
  • 26
Verpackungshöhe
  • 35
Verpackungsgewicht
  • 4,097

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Metall
Vorprogrammierte Einstellungen
  • Nein
Funktionen
  • Mixen, Zerkleinern, Schneiden, Kneten, Binden, Zitruspresse
Produkttyp
  • Küchenmaschine
Zertifizierungen
  • --
Fassungsvermögen des Korbs
  • --
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • --
Anzahl Portionen
  • 6
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Benutzeroberfläche
  • Drehregler
Kabellänge
  • 1
Kabelaufwicklung
  • Ja
Warmhaltefunktion
  • --
Timer
  • --
Technologie
  • PowerChop
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Ja
Einstellbares Thermostat
  • --
Betriebsanzeige
  • --
Cool-Touch-Handgriffe
  • --
Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja
Mindesttemperatur
  • --
Maximaltemperatur
  • --
Füllstandsmarkierung
  • Ja
Druckentlastungsventil
  • --
Behältermaterial
  • SAN
Material der Messer
  • Edelstahl
Umdrehungen pro Minute (U/min)
  • 19
BPA-frei
  • Ja
Impulsfunktion
  • Ja
Messer abnehmbar
  • Ja
Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
  • Ja
Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
  • Nein
Rezeptbuch
  • Nein
Geräuschpegel (Standard)
  • Lc = 87dB(A)
Geräuschpegel (Leistung)
  • --
Geräuschpegel (Ruhemodus)
  • --
Internet-Konnektivität
  • --
Smart-Home-Kompatibilität
  • --
WLAN-Reichweite
  • --
Garantie
  • 2
Aufheizdauer
  • --
Mit Trockenfutter kompatibel
  • --
Selbstreinigungsfunktion
  • --
EU-Konformitätserklärung
  • Ja

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • > 75 % recycelter Inhalt

Kompatibilität

Zubehörteil 1
  • Doppelseitige Scheibe, Emulsionswerkzeug, Becher
Zubehörteile 2
  • Messereinheit S-Messer, Knetwerkzeug
Zubehörteile 3
  • Zitruspresse
Passendes Zubehör 1
  • Bedienungsanleitung, IIB
Passendes Zubehör 2
  • Schnellstartanleitung, Garantiekarte
Passendes Zubehör 3
  • Karte

Technische Daten

Leistung
  • 800 W
Spannung
  • 230 V
Frequenz
  • 50 Hz
Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein
Energieeffizienzklasse
  • --

Sicherheitsfunktion

Sicherheitszertifizierung
  • Ja
Automatische Abschaltung
  • Nein
Temperaturanzeige
  • Nein
Automatischer Messerstopp
  • Ja
Kindersicherung
  • Nein

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HR7510