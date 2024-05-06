Series 2000 Luftbefeuchter
HU4813/10
Series 2000 Luftbefeuchter
€ 149,99
Frei atmen, ruhig schlafen
Befeuchtung trockener Luft und automatische Anpassung
Füllen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein weißer Staub und keine nassen Stellen zurück. Intelligente Sensoren und gleichmäßige Luftverteilung sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.
ID HU4813/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Technologie
|Farbe
|Hauptmaterial
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
Ursprungsland
|Hergestellt in
Leistung
|Betriebsdauer
|Befeuchtungsrate
|Max. Raumgröße
Kompatibilität
|Enthaltene Zubehörteile 1
|Passendes Zubehör 1
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
|Warnanzeige für vollen Wasserbehälter
Energieeffizienz
|Standby-Stromverbrauch
|Spannung
|Maximale Leistung
Bedienkomfort
|Kabellänge
|Modi
|Geschwindigkeitsstufen
|Feuchtigkeitsstufen
|Timer
|Luftqualitätsfeedback
|Benutzeroberfläche
Wartung
|Garantie
|Filterlebensdauer
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Technische Daten
|Feuchtigkeitssensor
|Min. Geräuschpegel
|Max. Geräuschpegel
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos