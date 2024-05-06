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Österreich Deutsch (Österreich)

Series 2000 Luftbefeuchter

HU4813/10

Series 2000 Luftbefeuchter

€ 149,99
Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
Front product photo HU4813_10 ROW Retail
Product detail photo HU4813_10 ROW ONLINE
Technical photo HU4813_10 ROW ONLINE
By-packed accessory photo HU4813_00 CN Retail
Product in use photo HU4813_10 ROW PRINT
Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif

Frei atmen, ruhig schlafen

Befeuchtung trockener Luft und automatische Anpassung

Füllen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein weißer Staub und keine nassen Stellen zurück. Intelligente Sensoren und gleichmäßige Luftverteilung sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID HU4813/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Luftbefeuchter
Technologie
  • Verdampfende Luftbefeuchtung
Farbe
  • Schwarz, Silber
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 2 l

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Leistung

Betriebsdauer
  • 13 Stunden
Befeuchtungsrate
  • 300 ml/h
Max. Raumgröße
  • 25 m²

Kompatibilität

Enthaltene Zubehörteile 1
  • Luftbefeuchterfilter
Passendes Zubehör 1
  • Luftbefeuchterfilter (FY2401)

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Ja
Warnanzeige für vollen Wasserbehälter
  • Ja

Energieeffizienz

Standby-Stromverbrauch
  • < 0,5 W
Spannung
  • 220–240 V
Maximale Leistung
  • 18 W

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 1,8 m
Modi
  • Automatischer Modus, Ruhemodus
Geschwindigkeitsstufen
  • 3
Feuchtigkeitsstufen
  • 40 %, 50 %, 60 %
Timer
  • 1 bis 4 bis 8 Stunde(n)
Luftqualitätsfeedback
  • Numerisch
Benutzeroberfläche
  • Touch, numerisch, LED

Wartung

Garantie
  • 2 Jahre
Filterlebensdauer
  • Bis zu 6 Monate

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 339 mm
Produktgewicht
  • 3,05 kg
Produktbreite
  • 249 mm
Produktlänge
  • 249 mm
Verpackungslänge
  • 310 mm
Verpackungsbreite
  • 310 mm
Verpackungshöhe
  • 405 mm
Verpackungsgewicht
  • 4,33 kg

Technische Daten

Feuchtigkeitssensor
  • Ja
Min. Geräuschpegel
  • 33 dB(A)
Max. Geräuschpegel
  • 45 dB(A)

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HU4813