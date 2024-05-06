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Pet Series Katzenbrunnen

PAW3210/02

Pet Series Katzenbrunnen

Unverbindliche Preisempfehlung € 54,99
€ 49,99
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Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Fließendes Wasser für Ihre Katze, wie von der Natur für sie vorgesehen.

Verwöhnen Sie sie. Immer.

Der Katzenbrunnen der Serie 3000 verfügt über einen schnurrhaarfreundlichen Napf, der für den Komfort Ihrer Katze sorgt. Der Katzenbrunnen ist mit einem mehrschichtigen Filtersystem ausgestattet und die einfach zu reinigenden Teile sorgen für die Hygiene, die Ihre Katze verdient. Damit Ihre Katze stets glücklich und hydriert bleibt.

undefinedGratis Lieferung ab 40 € Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID PAW3210/02

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 191 mm
Produktbreite
  • 214 mm
Produkthöhe
  • 183 mm
Produktgewicht
  • 870 g
Verpackungslänge
  • 200 mm
Verpackungsbreite
  • 190 mm
Verpackungshöhe
  • 200 mm
Verpackungsgewicht
  • 263 g

Kompatibilität

Zubehörteil 1
  • Adapter (1 x)
Zubehörteil 2
  • Kabel (1 x)
Enthaltene Zubehörteile 3
  • Filter（1 x）
Passendes Zubehör 1
  • QSG (1 x)
Passendes Zubehör 2
  • IIB (1 x)

Nachhaltigkeit

Witterungsbeständig
  • Nein
IP-Schutzart
  • Nein
Verpackung
  • 100 % recyceltes Papier
Benutzerhandbuch
  • 100 % recyceltes Papier

Technische Daten

Leistung
  • DC 5 V/1 A
Spannung
  • AC 100 V~240 V
Frequenz
  • 50 Hz/60 Hz
Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein
Energieeffizienzklasse
  • Nein

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • JA
Kindersicherung
  • Nein

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Funktionen
  • Wassertränke für Haustiere
Produkttyp
  • Intelligente Wassertränke für Haustiere
Zertifizierungen
  • CE/ROHS/REACH/CB
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 2,2 l
Kabellänge
  • 1,5 Meter
Technologie
  • Bewegungssensor
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • JA
Betriebsanzeige
  • JA
Spülmaschinenfeste Teile
  • Nein
Füllstandsmarkierung
  • JA
BPA-frei
  • Nein
Internet-Konnektivität
  • Nein
Smart-Home-Kompatibilität
  • Nein
WLAN-Reichweite
  • Nein
Garantie
  • 2 Jahre
Mit Trockenfutter kompatibel
  • Nein
Mit halbfeuchtem Futter kompatibel
  • Nein
Herausnehmbarer Akku
  • Nein
Selbstreinigungsfunktion
  • Nein
EU-Konformitätserklärung
  • JA

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/PAW3210