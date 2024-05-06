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Pet Series Katzenbrunnen
PAW3210/02
Pet Series Katzenbrunnen
Unverbindliche Preisempfehlung € 54,99
€ 49,99
Fließendes Wasser für Ihre Katze, wie von der Natur für sie vorgesehen.
Verwöhnen Sie sie. Immer.
Der Katzenbrunnen der Serie 3000 verfügt über einen schnurrhaarfreundlichen Napf, der für den Komfort Ihrer Katze sorgt. Der Katzenbrunnen ist mit einem mehrschichtigen Filtersystem ausgestattet und die einfach zu reinigenden Teile sorgen für die Hygiene, die Ihre Katze verdient. Damit Ihre Katze stets glücklich und hydriert bleibt.
ID PAW3210/02
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Kompatibilität
|Zubehörteil 1
|Zubehörteil 2
|Enthaltene Zubehörteile 3
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
Nachhaltigkeit
|Witterungsbeständig
|IP-Schutzart
|Verpackung
|Benutzerhandbuch
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
|Energieeffizienzklasse
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
|Kindersicherung
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Funktionen
|Produkttyp
|Zertifizierungen
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Kabellänge
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Betriebsanzeige
|Spülmaschinenfeste Teile
|Füllstandsmarkierung
|BPA-frei
|Internet-Konnektivität
|Smart-Home-Kompatibilität
|WLAN-Reichweite
|Garantie
|Mit Trockenfutter kompatibel
|Mit halbfeuchtem Futter kompatibel
|Herausnehmbarer Akku
|Selbstreinigungsfunktion
|EU-Konformitätserklärung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos