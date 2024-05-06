PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation
PSG6064/80
PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation
Unverbindliche Preisempfehlung 279,99 €
189,99 €
Ultraschnell. Besonders kompakt.
Die PerfectCare 6000 Series ist auf bestmögliche Dampfleistung ausgelegt und präsentiert sich nun in einem vollständig erneuerten, kompakten Design. So kannst du noch schneller bügeln, ohne Kompromisse in Sachen Stauraum einzugehen. Und dies dank OptimalTEMP Technologie garantiert ohne Brandflecken*.
ID PSG6064/80
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Schnelles Glätten
|Gleichmäßiger Dampfausstoß
Nachhaltigkeit
|Energiesparmodus (Eco-Funktion)
|Verpackung
|Aus recyceltem Kunststoff
|Benutzerhandbuch
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Aufheizdauer
|Ultraleichtes Bügeleisen
|Material der Bügelsohle
|Bügelsohle
|Gleitfähigkeit der Bügelsohle
|Kratzfeste Bügelsohle
|Entkalkung
|Calc-Clean-Erinnerung
|Abnehmbarer Wassertank
|Für Leitungswasser geeignet
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
|Vertikaldampf
|Kabelaufwicklung
|Schlauchaufbewahrung
|Garantie
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Länge des Netzkabels
|Länge des Schlauchkabels
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsgewicht
|Gesamtgewicht mit Verpackung
Zubehörteile
|Handschuh
|Entkalkungsbehälter
Technische Daten
|Leistung
|Druck
|Einsatzbereit
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Dampfstoß
|Kraftvoller Dampfstoß
|Frequenz
|Spannung
|Technologie
Sicherheit
|Automatische Abschaltung
|Ein-/Ausschalter
|Sichere Transportverriegelung
|Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos