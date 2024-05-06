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Österreich Deutsch (Österreich)

PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation

PSG6064/80

PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation

Unverbindliche Preisempfehlung 279,99 €
189,99 €
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PSG6064_PUP5_SafeCarryLock_16x9.tif
PSG6064_E2_AdvancedSoleplate_16x9.tif
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Ultraschnell. Besonders kompakt.

Die PerfectCare 6000 Series ist auf bestmögliche Dampfleistung ausgelegt und präsentiert sich nun in einem vollständig erneuerten, kompakten Design. So kannst du noch schneller bügeln, ohne Kompromisse in Sachen Stauraum einzugehen. Und dies dank OptimalTEMP Technologie garantiert ohne Brandflecken*.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID PSG6064/80

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Schnelles Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß
  • 150 g/min

Nachhaltigkeit

Energiesparmodus (Eco-Funktion)
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch
Verpackung
  • 90 % recycelter Karton
Aus recyceltem Kunststoff
  • 0,4
Benutzerhandbuch
  • FSC Mix-zertifiziertes Papier

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Leistungsstarke Dampfbügelstation
Aufheizdauer
  • 2 Minuten
Ultraleichtes Bügeleisen
  • Nein
Material der Bügelsohle
  • SteamGlide Advanced
Bügelsohle
  • SteamGlide Advanced
Gleitfähigkeit der Bügelsohle
  • Besser
Kratzfeste Bügelsohle
  • Am besten
Entkalkung
  • Calc-Clean-Lösung – Intelligente Calc-Clean-Funktion
Calc-Clean-Erinnerung
  • Akustisches und optisches Signal
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1,8 l
Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
  • Ja
Vertikaldampf
  • Ja
Kabelaufwicklung
  • Klettverschluss
Schlauchaufbewahrung
  • Fach
Garantie
  • 2 Jahre weltweite Garantie

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Indonesien

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L)
  • 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
Länge des Netzkabels
  • 1,65 m
Länge des Schlauchkabels
  • 1,6 m
Gewicht des Bügeleisens
  • 1,2 kg
Verpackungsgewicht
  • 3,4 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 4,4 kg

Zubehörteile

Handschuh
  • Nein
Entkalkungsbehälter
  • Calc-Clean-Behälter

Technische Daten

Leistung
  • 2.400 W
Druck
  • 8,0 bar
Einsatzbereit
  • Akustisches und optisches Signal
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • Bis zu 150 g/min
Dampfstoß
  • Ja
Kraftvoller Dampfstoß
  • 600 g
Frequenz
  • 50-60 Hz
Spannung
  • 220–240 V
Technologie
  • OptimalTEMP Technologie, ProVelocity Dampfeinheit

Sicherheit

Automatische Abschaltung
  • Ja
Ein-/Ausschalter
  • Ja
Sichere Transportverriegelung
  • Ja
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/PSG6064