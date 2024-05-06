PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation

Ultraschnell. Besonders kompakt.

Die PerfectCare 6000 Series ist auf bestmögliche Dampfleistung ausgelegt und präsentiert sich nun in einem vollständig erneuerten, kompakten Design. So kannst du noch schneller bügeln, ohne Kompromisse in Sachen Stauraum einzugehen. Und dies dank OptimalTEMP Technologie garantiert ohne Brandflecken*.