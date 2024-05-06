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PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation

PSG8040/60

PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation

Unverbindliche Preisempfehlung 429,99 €
333,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Standard Product Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Front Product Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Product Detail Photograph Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Product Detail Photograph Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Product in Use Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Product in Use Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
Product in Use Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam Generator
PSG8040_EU9_PIM_RGB

Das Bügeleisen, das automatisch für dich dampft

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Die PerfectCare 8000 Series bietet müheloses Bügeln mit unserer neuen Bewegungssensor-Technologie. Sie ermöglicht vertikales und horizontales Bügeln mit automatischem Dampf.

ID PSG8040/60

Funktionen

Spezifikationen

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

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