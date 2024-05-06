PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation
PSG8040/60
PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation
Unverbindliche Preisempfehlung 429,99 €
333,99 €
Das Bügeleisen, das automatisch für dich dampft
Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
Die PerfectCare 8000 Series bietet müheloses Bügeln mit unserer neuen Bewegungssensor-Technologie. Sie ermöglicht vertikales und horizontales Bügeln mit automatischem Dampf.
ID PSG8040/60
Funktionen
Spezifikationen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series
PSG8200_80
- Bis zu 210 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 750 g
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Praktisches Design
PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation
PSG8140_80
- Geschwindigkeitsmodus
- Intelligenter autom. Dampfausstoß
- Garantiert keine Brandflecken*
PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series
PSG8300_80
- Bis zu 210 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 850 g
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Intelligenter automatischer Dampfstoß mit Bewegungssensor
PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series
PSG8300_20
- Bis zu 210 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 850 g
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Intelligenter automatischer Dampfstoß mit Bewegungssensor