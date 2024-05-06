Philips Bodenreiniger mit hochkonzentrierter Formel
XV1493/10
Philips Bodenreiniger mit hochkonzentrierter Formel
15,99 €
Konzentrierter Bodenreiniger für HomeRun Roboter.
Reinige mit Leichtigkeit den Boden
Der leistungsstarke Philips Bodenreiniger entfernt mühelos Fett, klebrige Flecken und Schmutz. Kompatibel mit der Philips HomeRun 5000 und 9000 Series für die Nassreinigung.
ID XV1493/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Flüssigkeitsnettoinhalt
Technische Daten
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Ursprungsland
|Hergestellt in
Kompatibilität
|Zubehörteil 1
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Kompatibel mit
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Hauptmaterial
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos