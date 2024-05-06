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Philips Bodenreiniger mit hochkonzentrierter Formel

XV1493/10

Philips Bodenreiniger mit hochkonzentrierter Formel

15,99 €
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Konzentrierter Bodenreiniger für HomeRun Roboter.

Reinige mit Leichtigkeit den Boden

Der leistungsstarke Philips Bodenreiniger entfernt mühelos Fett, klebrige Flecken und Schmutz. Kompatibel mit der Philips HomeRun 5000 und 9000 Series für die Nassreinigung.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID XV1493/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 6,1 cm
Produktbreite
  • 3,9 cm
Produkthöhe
  • 17 cm
Produktgewicht
  • 0,28 kg
Verpackungslänge
  • 6,1 cm
Verpackungsbreite
  • 3,9 cm
Verpackungshöhe
  • 17 cm
Verpackungsgewicht
  • 0,28 kg
Flüssigkeitsnettoinhalt
  • 250 ml

Technische Daten

Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Deutschland

Kompatibilität

Zubehörteil 1
  • 1 x Bodenreiniger
Passendes Zubehör 1
  • XV1491/10
Passendes Zubehör 2
  • XV1492/10
Passendes Zubehör 3
  • FC8022/04
Kompatibel mit
  • XU9100, XU5000, XU5100

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Konzentrierter Bodenreiniger für HomeRun Saugroboter
Hauptmaterial
  • ABS-Kunststoff

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV1493