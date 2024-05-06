Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung

Ultra-konzentrierter Bodenreiniger – 2er-Pack Nachfüllung Perfektioniere deine Reinigung – für OneUp entwickelt

Entwickelt für perfekte Zusammenarbeit mit deinem Philips OneUp – jede Nachfüllung garantiert kraftvolle, streifenfreie Reinigung für bis zu 40 Anwendungen. Sicher für alle Bodentypen – mit einfacher Ein-Knopf-Dosierung und einer Formel, die sanft zu deinem Zuhause und dem Planeten ist.