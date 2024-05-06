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Österreich Deutsch (Österreich)

Philips OneUp Elektrischer Mopp 3000 Series

XV3101/01

Philips OneUp Elektrischer Mopp 3000 Series

Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
109,00 €
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Tschüss Wischmopp, hallo OneUp!

Sauber war nie richtig sauber - jetzt schon.

Sag hallo zu saubereren Böden in weniger Zeit und tschüss zu herkömmlichen Wischmopps, die Schmutz verteilen! Genieße eine schnellere und einfachere Reinigung mit dem Philips OneUp Elektrischer Mopp 3000 Series. Er saugt Schmutzwasser auf und wischt mit sauberem Wasser für makellosen Glanz.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID XV3101/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Fassungsvermögen des Frischwasserbehälters
  • 312 ml
Fassungsvermögen des Schmutzwasserbehälters
  • 270 ml
Anzahl der Feuchtigkeitsstufen
  • 1
Abmessungen des Wischmopps (L x B x H)
  • 35 x 12 x 142 cm
Anzahl der enthaltenen Kartuschen
  • 1
Anzahl der enthaltenen Pads
  • 1
Kabellos
  • Ja
Akkuspannung
  • 3,6 V
Akkukapazität
  • 1,2 Ah
Akkulaufzeit
  • 50 Minuten
Akkutyp
  • Nimh (Nickel-Metallhydrid-Akku)
Leergewicht
  • 1,75 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)
  • 2,76 kg
Verpackungslänge
  • 100 cm
Verpackungsbreite
  • 15 cm
Verpackungshöhe
  • 11 cm
Verpackungsgewicht
  • 2,76 kg

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV3101