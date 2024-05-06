Starte entspannt ins neue Schuljahr mit Philips – spare bis zu 30% auf smarte Lösungen zum Kochen, Reinigen und für die Kleiderpflege - Jetzt entdecken
3000 Series Fleckenreiniger
XW3193/11
3000 Series Fleckenreiniger
Unverbindliche Preisempfehlung 249,99 €
149,99 €
XW3193/11
3000 Series Fleckenreiniger
Unverbindliche Preisempfehlung 249,99 €
149,99 €
Fällt es Ihnen schwer, Ihr Zuhause sauber zu halten, vor allem, wenn Sie Kinder und Haustiere haben? Der Philips Fleckenreiniger Series 3000 entfernt mit einer professionellen Reinigungsformel im Handumdrehen eine Vielzahl von Flecken.
ID XW3193/11
Eigenschaften
Spezifikationen
Specs
Allgemeine Daten
|Akkubetrieb
|Geräuschpegel (Standard)
|Spannung
|Garantie
|Hauptmaterial
|Frequenz
Ursprungsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
Gewicht und Abmessungen
|Verpackungshöhe
|Produktbreite
|Verpackungsgewicht
|Produkthöhe
|Verpackungsbreite
|Verpackungslänge
|Produktlänge
|Produktgewicht
Haftungsausschluss
¹Im Vergleich zu einer Standard-3-in-1-Düse.
Versand & Lieferung
Versand innerhalb von 1-2 Werktagen