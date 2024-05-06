3000 Series Fleckenreiniger

Kaffeemaschinen

Unverbindliche Preisempfehlung 249,99 €
149,99 €
Fällt es Ihnen schwer, Ihr Zuhause sauber zu halten, vor allem, wenn Sie Kinder und Haustiere haben? Der Philips Fleckenreiniger Series 3000 entfernt mit einer professionellen Reinigungsformel im Handumdrehen eine Vielzahl von Flecken.

ID XW3193/11

Eigenschaften

Spezifikationen

Specs

Allgemeine Daten

Akkubetrieb
  • Nein
Geräuschpegel (Standard)
  • 81 dB
Spannung
  • 220–240 V
Garantie
  • 2 Jahre
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Frequenz
  • 50 bis 60 Hz

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 400 W

Gewicht und Abmessungen

Verpackungshöhe
  • 35,7 cm
Produktbreite
  • 39,7 cm
Verpackungsgewicht
  • 7,114 kg
Produkthöhe
  • 32,3 cm
Verpackungsbreite
  • 45,7 cm
Verpackungslänge
  • 29,3 cm
Produktlänge
  • 26,2 cm
Produktgewicht
  • 6,628 kg

Haftungsausschluss

¹Im Vergleich zu einer Standard-3-in-1-Düse.

Versand & Lieferung

Versand innerhalb von 1-2 Werktagen