Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Staubsauger, Wischmopps & Saugroboter

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Angebote

Kundenservice

Über uns

Österreich Deutsch (Österreich)

Philips Airfryer Dual Basket 5000 und 3000 Series | Philips Home

Entdecke unsere Heißluftfritteusen mit 2 Garkörben

Doppelter Genuss: Zwei Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig

Unsere einzigartige RapidAir Plus Heißlufttechnologie sorgt für gleichmäßige, knusprige Ergebnisse. Mit dem Philips Steam Airfryer 5000 Series kannst du jetzt nicht nur airfryen, sondern auch dampfgaren – oder beides gleichzeitig für besonders saftige und perfekt gegarte Gerichte. Ideal für schnelle, gesunde Mahlzeiten – egal ob Frühstück, Mittagssnack oder Abendessen.

Genieße leckere & gesunde Gerichte - jeden Tag!
Entdecke alle Dual Basket Airfryer
NA555_00
Icon showing Air Steam Technology functionality

Dampfgaren, Airfryen oder beides gleichzeitig! Dampfgaren oder die Kombination aus Airfryen und Dampfgaren – für besonders nährstoffreiche und saftige Gerichte.

Icon showing two separate airfryer baskets

2 Garkörbe in 2 Größen Kleiner Korb für Beilagen oder Snacks & großer Korb für Hauptgerichte

HomeID icon

Leckere Rezepte passend für deinen Airfryer in unserer HomeID App

KA_19in1_icon (1).png

19 Garmethoden in einem - Gerät Dampfgaren, Backen, Grillen, Braten, Aufwärmen und vieles mehr!

KA_DB_9L_icon.png

XXL-Fassungsvermögen 9 Liter (6L+3L)

Icon showing plate, fork and knife with 7 portions indication

Bis zu 7 Portionen

Steam Airfryer 5000 Series Dual Basket
Unverbindliche Preisempfehlung 319,99 €
241,99 €
Philips 3000 Series Dual Basket front angle shoot
Icon showing RapidAir Technology functionality

Knusprige & zarte Ergebnisse Einzigartige RapidAir Plus Technologie für eine optimale Luftzirkulation

Icon showing two separate airfryer baskets

2 Garkörbe in 2 Größen Kleiner Korb für Beilagen oder Snacks & großer Korb für Hauptgerichte

HomeID icon

Leckere Rezepte passend für deinen Airfryer in unserer HomeID App

KA_AF_12in1_icon.png

12 Garmethoden in einem - Gerät Frittieren, Backen, Grillen, Braten und Aufwärmen!

KA_DB_9L_icon.png

XXL-Fassungsvermögen 9 Liter (6L+3L)

Icon showing plate, fork and knife with 7 portions indication

Bis zu 7 Portionen

Airfryer 3000 Series Dual Basket
Unverbindliche Preisempfehlung 249,99 €
158,99 €

2 Körbe, 2 Gerichte

Von Frühstück über Mittagssnack bis zum Abendessen – für die ganze Familie. Mit den zwei Garkörben bereitest du ganz einfach zwei Gerichte gleichzeitig zu.

Stimmen zum Philips Airfryer


Awards & Testergebnisse​
 

Finde deinen perfekten Philips Airfryer

Alle Modelle anzeigen

Wähle dein Zubehör

Häufig gestellte Fragen

Kann ich zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten?

Ja, du kannst die Garzeiten in beiden Schubladen einfach synchronisieren, sodass alle deine Speisen gleichzeitig fertig sind. Eine Mahlzeit, frisch und heiß.

Wie groß ist das Gerät?

Die Maße (B x H x T) betragen 38,3 x 44,4 x 31,4 cm.

Kann ich auch nur einen Korb verwenden?

Ja, du kannst ganz nach Bedarf nur den rechten, den linken oder beide Körbe nutzen.

Ist der Dual Basket Airfryer spülmaschinenfest?

Ja, sowohl die abnehmbare Platte als auch der Korb sind spülmaschinengeeignet für eine einfache und bequeme Reinigung.

Muss ich den Airfryer vorheizen und wie lange?

Nein, du musst den Airfryer nicht vorheizen.

Hat der Korb eine Antihaftbeschichtung?

Ja, sowohl die Platte als auch der Korb haben eine Antihaftbeschichtung.


Entdecke unsere anderen Produkte


¹ Test durchgeführt mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Umluftöfen.
² Interne Labormessung NA55x mit Würstchen vs. Verwendung eines Backofens der Klasse A. Ergebnisse können je nach Rezept variieren.
³ Externe Labormessung, basierend auf Vitamin-C-Gehalt in Brokkoli.
⁴ Im Vergleich zu hausgemachten Pommes frites, zubereitet in einer herkömmlichen Fritteuse
⁵ Für optimale Ergebnisse verwende die Dampfreinigungsfunktion im großen Korb 15 Minuten nach jeder Verwendung
⁶ Quelle Euromonitor International Ltd, Consumer Appliances 2025 Edition; gemäß Definition der Airfryer-Kategorie; Einzelhandelsvolumen in Stück, Daten 2024.

