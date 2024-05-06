Télécommande
CP0118/01
Télécommande
Télécommande pour SmartPro Compact
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Le SmartPro Compact est fourni avec une télécommande qui vous permet de contrôler l'aspirateur-robot à distance et de réaliser différentes actions. Compatible avec les modèles de type FC8710.
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Série 500 Rasoir anti-bouloche
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Caractéristiques
Spécifications
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Idéal pour
|SmartPro Compact