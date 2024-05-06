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Télécommande

CP0118/01

Télécommande

19,99 €
Standard Product Photo Philips Remote control CP0118
Standard Product Photo Philips Remote control CP0118

Télécommande pour SmartPro Compact

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Le SmartPro Compact est fourni avec une télécommande qui vous permet de contrôler l'aspirateur-robot à distance et de réaliser différentes actions. Compatible avec les modèles de type FC8710.

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6,63 €
undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID CP0118/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Idéal pour

SmartPro Compact
  • FC8710
  • FC8774
  • FC8776
  • FC8972