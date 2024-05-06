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Carafe à lait complète

CP0153/01

Carafe à lait complète

€ 49,99
Standard Product Photo Philips Complete milk carafe CP0153
Standard Product Photo Philips Complete milk carafe CP0153

Carafe à lait complète

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Cette carafe à lait complète, incluant un tube d'aspiration, offre un lait délicieusement mousseux. Elle peut être mise au réfrigérateur. Compatible avec les modèles Philips 4000, Incanto, GranBaristo, Picobaristo et EP.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID CP0153/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté-e aux types de produits :
  • HD8847
  • HD8834
  • HD8917
Adapté aux types de produits
  • HD8964
  • HD8965
  • HD8966
  • HD8969
  • HD8915/01
  • HD8915/09
  • HD8925/01
  • HD8925/09
  • EP3550/00
  • EP3551/00
  • EP4050/00
  • EP4051/00
  • HD8916
  • HD8918
  • EP5360
  • EP5361
  • EP5365
  • EP5960
  • EP5961

Compatible avec :

Série GranBaristo
  • HD8966/11
  • HD8967/01
  • HD8968/01
  • HD8969/09