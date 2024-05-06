Carafe à lait complète
CP0153/01
Carafe à lait complète
€ 49,99
Carafe à lait complète
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Cette carafe à lait complète, incluant un tube d'aspiration, offre un lait délicieusement mousseux. Elle peut être mise au réfrigérateur. Compatible avec les modèles Philips 4000, Incanto, GranBaristo, Picobaristo et EP.
ID CP0153/01
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pièce remplaçable
|Adapté-e aux types de produits :
|Adapté aux types de produits
Compatible avec :
|Série GranBaristo