Couvercle de carafe à lait
CP0156/01
Couvercle de carafe à lait
€ 13,99
Couvercle de carafe à lait
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Pièce supérieure remplaçable de la carafe à lait. Compatible avec les modèles Philips 4000, Incanto, GranBaristo, Picobaristo, EP et Philips 5000.
ID CP0156/01
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Compatible avec :
|Série GranBaristo
Pièce remplaçable
|Adapté-e aux types de produits :
|Compatible avec les machines à café
|Adapté aux types de produits