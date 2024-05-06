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Couvercle de carafe à lait

CP0156/01

Couvercle de carafe à lait

€ 13,99
Standard Product Photo Philips Lid of milk carafe CP0156
Standard Product Photo Philips Lid of milk carafe CP0156

Couvercle de carafe à lait

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Pièce supérieure remplaçable de la carafe à lait. Compatible avec les modèles Philips 4000, Incanto, GranBaristo, Picobaristo, EP et Philips 5000.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID CP0156/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Compatible avec :

Série GranBaristo
  • HD8966/11
  • HD8967/01
  • HD8968/01

Pièce remplaçable

Adapté-e aux types de produits :
  • HD8847
  • HD8834
  • HD8917
Compatible avec les machines à café
  • HD8763/18
Adapté aux types de produits
  • HD8964
  • HD8965
  • EP3550/00
  • EP3551/00
  • EP4050/00
  • SM3061/00
  • EP4051/00
  • EP3363/10
  • EP3362/00
  • EP3363/00
  • EP3551/10
  • EP3558/00
  • EP3559/00
  • EP5360
  • EP5361
  • EP5365
  • EP5960
  • EP5961