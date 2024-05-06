Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Actions & Cashbacks

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientActions & CashbacksInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioSerpillères électriques OneUpOneUpEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000OneTurn Fer Hybride et DéfroisseurAppareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Belgique Français (Belgique)

Moulin

CP6672/01

Moulin

€ 52,99
Standard Product Photo Philips Mill CP6672
Standard Product Photo Philips Mill CP6672

Un mixage 50 % plus fin

Encourage 80 % des utilisateurs à consommer plus de fruits et légumes

La technologie ProBlend 6 3D, la puissance de 1 400 W et la vitesse pouvant atteindre 35 000 tours/min permettent d'obtenir des smoothies et autres préparations mixées au goût et à la texture parfaits. Il est prouvé que cela encourage les utilisateurs à augmenter la part des fruits et légumes dans leur alimentation.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID CP6672/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :
  • HR3651
  • HR3652
  • HR3653
  • HR3654
  • HR3655
  • HR3656
  • HR3657
  • HR3658