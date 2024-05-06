PureProtect Mini série 900 Filtre HEPA NanoProtect
FY0910/30
PureProtect Mini série 900 Filtre HEPA NanoProtect
Prix de vente recommandé € 41,99
€ 40,79
Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
Piège efficacement 99,97 % des nano-particules (1)
Filtre de rechange d'origine pour votre purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et des virus.
ID FY0910/30
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Inclus dans l'emballage
|HEPA NanoProtect
|Préfiltre
|Charbon actif
|Durée de vie
Performances
|Filtration des particules
Poids et dimensions
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Remplacement
|Pour purificateur(s) d'air Philips
Assistance, manuel et consignes de sécurité