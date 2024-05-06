PureProtect Mini série 900 Filtre HEPA NanoProtect

Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900 Piège efficacement 99,97 % des nano-particules (1)

Filtre de rechange d'origine pour votre purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et des virus.