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PureProtect Mini série 900 Filtre HEPA NanoProtect

FY0910/30

PureProtect Mini série 900 Filtre HEPA NanoProtect

Prix de vente recommandé € 41,99
€ 40,79
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CC_2024_FY0910_30_PureProtect Mini filter compatibility _1x1.tif
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Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900

Piège efficacement 99,97 % des nano-particules (1)

Filtre de rechange d'origine pour votre purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et des virus.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID FY0910/30

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Filtre HEPA NanoProtect
Inclus dans l'emballage
  • 1 filtre
HEPA NanoProtect
  • Oui
Préfiltre
  • Oui
Charbon actif
  • Oui
Durée de vie
  • Jusqu'à 1 an

Performances

Filtration des particules
  • 99,97 % à 0,003 micron

Poids et dimensions

Longueur de l'emballage
  • 195 mm
Largeur de l'emballage
  • 195 mm
Hauteur de l'emballage
  • 195 mm
Poids de l'emballage
  • 0,64 kg

Remplacement

Pour purificateur(s) d'air Philips
  • AC0950, AC0951, AC0830, AC0850

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/FY0910