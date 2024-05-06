Purificateur d'air Série 3000 Filtre HEPA NanoProtect
FY3433/10
Purificateur d'air Série 3000 Filtre HEPA NanoProtect
€ 59,99
Une protection solide pour des performances optimales
Filtre Philips authentique parfaitement adaptable
Le filtre HEPA NanoProtect vous protège des virus, des bactéries, des pollens, de la poussière, des PM2.5 et des squames d'animaux.
ID FY3433/10
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Inclus dans l'emballage
|HEPA NanoProtect
|Préfiltre
|Charbon actif
|Durée de vie
Performances
|Filtration des particules
Poids et dimensions
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Largeur du produit
|Longueur du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Remplacement
|Pour purificateur(s) d'air Philips
Assistance, manuel et consignes de sécurité