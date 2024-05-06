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Purificateur d'air Série 3000 Filtre HEPA NanoProtect

FY3433/10

Purificateur d'air Série 3000 Filtre HEPA NanoProtect

€ 59,99
FY3433_10.jpg
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Product Detail Photograph Philips Series 1000 Air Purifier

Une protection solide pour des performances optimales

Filtre Philips authentique parfaitement adaptable

Le filtre HEPA NanoProtect vous protège des virus, des bactéries, des pollens, de la poussière, des PM2.5 et des squames d'animaux.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID FY3433/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Filtre HEPA NanoProtect
Inclus dans l'emballage
  • 1 filtre
HEPA NanoProtect
  • Oui
Préfiltre
  • Non
Charbon actif
  • Non
Durée de vie
  • Jusqu'à 2 ans

Performances

Filtration des particules
  • 99,97 % à 0,003 micron

Poids et dimensions

Hauteur du produit
  • 370 mm
Poids du produit
  • 1,42 kg
Largeur du produit
  • 290 mm
Longueur du produit
  • 50 mm
Longueur de l'emballage
  • 55 mm
Largeur de l'emballage
  • 295 mm
Hauteur de l'emballage
  • 377 mm
Poids de l'emballage
  • 1,644 kg

Remplacement

Pour purificateur(s) d'air Philips
  • AC3256, AC4550, AC4558, AC3259

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/FY3433