Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 4000i Piège efficacement 99,97 % des nanoparticules (1)

Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.