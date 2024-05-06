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Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect
FY4440/30
Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect
Prix de vente recommandé 109,99 €
82,00 €
Filtre d'origine pour purificateur d'air série 4000i
Piège efficacement 99,97 % des nanoparticules (1)
Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.
ID FY4440/30
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Inclus dans l'emballage
|HEPA NanoProtect
|Préfiltre
|Charbon actif
|Durée de vie
Performances
|Filtration des particules
Poids et dimensions
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Largeur du produit
|Longueur du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Remplacement
|Pour purificateur(s) d'air Philips
Assistance, manuel et consignes de sécurité