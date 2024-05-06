Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Actions & Cashbacks

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitSupport & ServiceActions & CashbacksInscrivez-vous et économisezSoyez le premier à découvrir les offres du Black FridayMeilleures VentesPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filPowerUpAspirateurs lavants sans filAquaTrioSerpillères électriques OneUpOneUpEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000OneTurn Fer Hybride et DéfroisseurAppareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Belgique Français (Belgique)
Soyez le premier à découvrir les offres du Black Friday Inscrivez-vous

Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect

FY4440/30

Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect

Prix de vente recommandé 109,99 €
82,00 €
CC_2025_FY4440_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_02_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_03_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_04_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_05_1x1

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 4000i

Piège efficacement 99,97 % des nanoparticules (1)

Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.

undefinedLivraison gratuite pour tout achat supérieur à 40€
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour.
ID FY4440/30

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Filtre HEPA NanoProtect
Inclus dans l'emballage
  • 1 filtre
HEPA NanoProtect
  • Oui
Préfiltre
  • Oui
Charbon actif
  • Oui
Durée de vie
  • Jusqu'à 3 ans

Performances

Filtration des particules
  • 99,97 % à 0,003 micron

Poids et dimensions

Hauteur du produit
  • 357,5 mm
Poids du produit
  • 1,416 kg
Largeur du produit
  • 165 mm
Longueur du produit
  • 255 mm
Longueur de l'emballage
  • 368 mm
Largeur de l'emballage
  • 370 mm
Hauteur de l'emballage
  • 370 mm
Poids de l'emballage
  • 1 831 g

Remplacement

Pour purificateur(s) d'air Philips
  • AC3854, AC3858, AC4236

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/FY4440