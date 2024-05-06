Série 500 Rasoir anti-bouloche
GC026/00
Série 500 Rasoir anti-bouloche
€ 15,99
Rasoir anti-bouloche
Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant
Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !
ID GC026/00
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Développement durable
|Manuel d'utilisation
Accessoires
|Brosse
|Semelle adaptée aux tissus délicats
Caractéristiques techniques
|Type d'alimentation
Poids et dimensions
|Dimensions du produit (l x H x L)
Assistance, manuel et consignes de sécurité