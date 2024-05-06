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Série 500 Rasoir anti-bouloche

GC026/00

Série 500 Rasoir anti-bouloche

€ 15,99
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Garment Care Fabric shaver Product In Use Photo (PPL) GC026_00 (Blue color). V0. jpg.RGB
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Main in-use photograph Philips Fabric Shaver

Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID GC026/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Développement durable

Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Accessoires

Brosse
  • Oui
Semelle adaptée aux tissus délicats
  • Oui

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation
  • 2 piles AA

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x L)
  • 12,3 x 5,8 x 8 cm

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/GC026