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Collection Viva Robot de cuisine compact

HR7530/10

Collection Viva Robot de cuisine compact

Prix de vente recommandé 154,99 €
132,00 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés

D'excellents résultats, même avec des ingrédients très durs

Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot ménager compact Philips Viva. Nous avons conçu cette collection tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats, même avec des ingrédients durs.

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Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID HR7530/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 21,3
Largeur du produit
  • 20,6
Hauteur du produit
  • 39,8
Poids du produit
  • 2,203
Longueur de l'emballage
  • 58
Largeur de l'emballage
  • 27
Hauteur de l'emballage
  • 29,5
Poids de l'emballage
  • 4,712

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Réglages préprogrammés
  • Non
Fonctions
  • Mixage, hachage, tranchage/râpage, pétrissage, émulsification, presse-agrumes, broyage
Type de produit
  • Robot de cuisine
Certifications
  • N/A
Capacité du panier
  • N/A
Capacité du réservoir d'eau
  • N/A
Nombre de tasses
  • 6
Pieds antidérapants
  • Oui
Interface
  • Bouton rotatif
Longueur du cordon
  • 1
Rangement du cordon
  • Oui
Fonction de maintien au chaud
  • N/A
Minuteur
  • N/A
Technologie
  • Technologie PowerChop
Bouton marche/arrêt intégré
  • Oui
Thermostat réglable
  • N/A
Témoin lumineux de marche
  • N/A
Poignées isolantes
  • N/A
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui
Température min.
  • N/A
Température maximale
  • N/A
Indicateur de niveaux
  • Oui
Soupape
  • N/A
Matériau du bol
  • SAN
Matériau de la lame
  • Inox
Rotations par minute (tr/min)
  • 19 000
0 % BPA
  • Oui
Fonction Pulse
  • Oui
Lames amovibles
  • Oui
Pile la glace
  • Oui
Mixe des ingrédients chauds
  • Non
Livre de recettes
  • Non
Volume sonore (standard)
  • Lc = 87 dB (A)
Niveau sonore (puissance)
  • N/A
Volume sonore (veille)
  • N/A
Connectivité Internet
  • N/A
Compatibilité domotique
  • N/A
Portée Wi-Fi
  • N/A
Garantie
  • 2
Temps de chauffe
  • N/A
Compatible croquettes
  • N/A
Fonction de nettoyage automatique
  • N/A
Déclaration de conformité UE
  • Oui

Durée de vie

Boîtier
  • > 75% de contenu recyclé

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • Disque double face, émulsionneur, bol
Accessoires inclus 2
  • Ensemble lames en S, accessoire de pétrissage, coupe-frites
Accessoires inclus 3
  • Presse-agrumes, moulin, boîte de rangement
Accessoires associés 1
  • Manuel d'utilisation, livret d'informations importantes
Accessoires associés 2
  • Guide de démarrage rapide, carte de garantie
Accessoires associés 3
  • fiche produit

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 850 W
Tension
  • 230 V
Fréquence
  • 50 Hz
Nombre dans le lot
  • 1
Batterie
  • Non
Classe énergétique
  • N/A

Fonction de sécurité

Certification de sécurité
  • Oui
Arrêt automatique
  • Non
Voyant de température
  • Non
Arrêt automatique de la lame
  • Oui
Verrouillage enfant
  • Non

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HR7530