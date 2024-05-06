Collection Viva Robot de cuisine compact

Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés D'excellents résultats, même avec des ingrédients très durs

Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot ménager compact Philips Viva. Nous avons conçu cette collection tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats, même avec des ingrédients durs.