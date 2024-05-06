Collection Viva Robot de cuisine compact
HR7530/10
Collection Viva Robot de cuisine compact
Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés
D'excellents résultats, même avec des ingrédients très durs
Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot ménager compact Philips Viva. Nous avons conçu cette collection tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats, même avec des ingrédients durs.
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Série 500 Rasoir anti-bouloche
Ajoutez la tondeuse à tissu GC026 à votre panier et profitez de 50 % de réduction !
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Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Réglages préprogrammés
|Fonctions
|Type de produit
|Certifications
|Capacité du panier
|Capacité du réservoir d'eau
|Nombre de tasses
|Pieds antidérapants
|Interface
|Longueur du cordon
|Rangement du cordon
|Fonction de maintien au chaud
|Minuteur
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Thermostat réglable
|Témoin lumineux de marche
|Poignées isolantes
|Pièces compatibles lave-vaisselle
|Température min.
|Température maximale
|Indicateur de niveaux
|Soupape
|Matériau du bol
|Matériau de la lame
|Rotations par minute (tr/min)
|0 % BPA
|Fonction Pulse
|Lames amovibles
|Pile la glace
|Mixe des ingrédients chauds
|Livre de recettes
|Volume sonore (standard)
|Niveau sonore (puissance)
|Volume sonore (veille)
|Connectivité Internet
|Compatibilité domotique
|Portée Wi-Fi
|Garantie
|Temps de chauffe
|Compatible croquettes
|Fonction de nettoyage automatique
|Déclaration de conformité UE
Durée de vie
|Boîtier
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
|Batterie
|Classe énergétique
Fonction de sécurité
|Certification de sécurité
|Arrêt automatique
|Voyant de température
|Arrêt automatique de la lame
|Verrouillage enfant
Assistance, manuel et consignes de sécurité