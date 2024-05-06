Série 2000 Humidificateur d'air

Respirez facilement, dormez sereinement Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité

Maintenez un air pur et un taux d'humidité confortable chez vous. La technologie NanoCloud humidifie l'air sans laisser de poussière blanche ni de taches humides. Jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1). Les capteurs intelligents et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal à travers la pièce.