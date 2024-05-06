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Série 2000 Humidificateur d'air

HU4803/01

Série 2000 Humidificateur d'air

Standard product photo HU4803_01 ROW Retail
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undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour.
ID HU4803/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Humidificateur
Technologie
  • Humidification par évaporation
Couleur
  • Blanc/gris perle
Matériau principal
  • Plastique
Capacité du réservoir d'eau
  • 2 l

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Performances

Autonomie
  • 13 heures
Vitesse d'humidification
  • 220 ml/h
Taille de pièce maximale
  • 25 m²

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • Filtre d'humidification
Accessoires associés 1
  • Filtre d'humidification (FY2401)

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Alerte de réservoir d'eau plein
  • Oui

Faible consommation

Consommation en veille
  • < 0,5 W
Tension
  • 220-240 V
Puissance maximale
  • 18 W

Utilisation

Longueur du cordon
  • 1,8 m
Modes
  • Mode Automatique, mode Veille
Vitesses
  • 3
Réglages d'humidification
  • 40 %, 50 %, 60 %
Minuteur
  • 1-4-8 heure(s)
Informations sur la qualité de l'air
  • Numérique
Interface
  • Tactile, numérique, LED

Entretien

Garantie
  • 2 ans
Durée de vie du filtre
  • Jusqu'à 6 mois

Poids et dimensions

Hauteur du produit
  • 339 mm
Poids du produit
  • 3,05 kg
Largeur du produit
  • 249 mm
Longueur du produit
  • 249 mm
Longueur de l'emballage
  • 310 mm
Largeur de l'emballage
  • 310 mm
Hauteur de l'emballage
  • 405 mm
Poids de l'emballage
  • 4,33 kg

Caractéristiques techniques

Capteur d'humidité
  • Oui
Niveau sonore min.
  • 33 dB (A)
Niveau sonore max.
  • 47 dB (A)

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HU4803