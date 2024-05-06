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PerfectCare série 6000 Centrale vapeur

PSG6064/80

PerfectCare série 6000 Centrale vapeur

Prix de vente recommandé € 279,99
€ 192,56
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PSG6064_PUP4_OptimalTemp_NoBurns_16x9.tif
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PSG6064_E2_AdvancedSoleplate_16x9.tif
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Ultrarapide.Très compact.

La centrale vapeur PerfectCare 6000 est conçue pour vous offrir des performances optimales avec maintenant un design compact et entièrement nouveau. Repassez plus rapidement sans faire de compromis sur votre espace de rangement. La technologie OptimalTEMP assure une utilisation sans brûlures*.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID PSG6064/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu
  • 150 g/min

Développement durable

Mode d'économie d'énergie (fonction Éco)
  • jusqu'à 30 % d'économies d'énergie
Emballage
  • 90 % de carton recyclé
Plastique recyclé utilisé
  • 0,4
Manuel d'utilisation
  • Papier FSC mixte

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Centrale vapeur puissante
Temps de chauffe
  • 2 minutes
Un fer ultra-léger
  • Non
Matériau de la semelle
  • SteamGlide Advanced
Nom de la semelle
  • SteamGlide Advanced
Performances de glisse de la semelle
  • Meilleur
Résistance aux rayures de la semelle
  • Optimal-e-s
Système anticalcaire
  • Solution anticalcaire Calc-Clean - Smart Calc-Clean
Rappel de détartrage
  • Signal sonore et voyant lumineux
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Eau du robinet utilisable
  • Oui
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,8 l
Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
  • Oui
Défroissage vertical
  • Oui
Rangement du cordon d'alimentation
  • Fixation velcro
Rangement du flexible
  • Logement
Garantie
  • Garantie internationale de 2 ans

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Indonésie

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x L)
  • 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
Longueur du cordon
  • 1,65 m
Longueur du flexible
  • 1,6 m
Poids du fer
  • 1,2 kg
Poids du produit
  • 3,4 kg
Poids total, emballage compris
  • 4,4 kg

Accessoires

Gant
  • Non
Bac de détartrage
  • Réservoir anticalcaire

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 2 400 W
Pression
  • 8,0 bars
Prêt à l'emploi
  • Signal sonore et voyant lumineux
Débit vapeur continu
  • Jusqu'à 150 g/min
Vapeur à la demande
  • Oui
Effet pressing
  • 600 g
Fréquence
  • 50-60 Hz
Tension
  • 220-240 V
Technologie
  • Technologie OptimalTEMP, générateur de vapeur ProVelocity

Sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Interrupteur marche/arrêt
  • Oui
Système de verrouillage sécurisé
  • Oui
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/PSG6064