PerfectCare série 6000 Centrale vapeur
PSG6064/80
PerfectCare série 6000 Centrale vapeur
Prix de vente recommandé € 279,99
€ 192,56
Ultrarapide.Très compact.
La centrale vapeur PerfectCare 6000 est conçue pour vous offrir des performances optimales avec maintenant un design compact et entièrement nouveau. Repassez plus rapidement sans faire de compromis sur votre espace de rangement. La technologie OptimalTEMP assure une utilisation sans brûlures*.
ID PSG6064/80
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Élimination rapide des faux plis
|Débit vapeur continu
Développement durable
|Mode d'économie d'énergie (fonction Éco)
|Emballage
|Plastique recyclé utilisé
|Manuel d'utilisation
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Temps de chauffe
|Un fer ultra-léger
|Matériau de la semelle
|Nom de la semelle
|Performances de glisse de la semelle
|Résistance aux rayures de la semelle
|Système anticalcaire
|Rappel de détartrage
|Réservoir d'eau amovible
|Eau du robinet utilisable
|Capacité du réservoir d'eau
|Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
|Défroissage vertical
|Rangement du cordon d'alimentation
|Rangement du flexible
|Garantie
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Longueur du cordon
|Longueur du flexible
|Poids du fer
|Poids du produit
|Poids total, emballage compris
Accessoires
|Gant
|Bac de détartrage
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Pression
|Prêt à l'emploi
|Débit vapeur continu
|Vapeur à la demande
|Effet pressing
|Fréquence
|Tension
|Technologie
Sécurité
|Arrêt automatique
|Interrupteur marche/arrêt
|Système de verrouillage sécurisé
|Sûr pour tous les tissus repassables
Assistance, manuel et consignes de sécurité