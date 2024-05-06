Série 2000 Aspirateur-robot
XU2100/20
Série 2000 Aspirateur-robot
Prix de vente recommandé € 499,99
€ 292,00
Découvrez le confort d'une maison nettoyée pendant votre absence
Un nettoyage quotidien à l'eau et à sec sans effort.
Faites le ménage sans effort : notre robot aspire puissamment et lave. Bénéficiez de 70 jours de tranquillité grâce à l'élégante station de vidage automatique. Un nettoyage avancé adapté aux besoins de votre intérieur.
ID XU2100/20
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
|Longueur de la station
|Largeur de la station
|Hauteur de la station
|Poids de la station
|Longueur du robot
|Largeur du robot
|Hauteur du robot
|Poids du robot
Fonction de sécurité
|Certification de sécurité
|Arrêt automatique
|Verrouillage enfant
Station
|Fonction de vidage automatique
|Fonction de lavage de la lingette
|Fonction de séchage de la lingette
|Remplissage automatique du robot
|Collecte automatique de l'eau sale
|Capacité du sac à poussière (dans la station)
|Type de sac à poussière
|Longueur du cordon
|Station de charge
Durée de vie
|Guide de mise en route
|Manuel d'utilisation
Compatibilité
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoire inclus 4
|Accessoire inclus 5
|Accessoire inclus 6
|Accessoire inclus 7
|Accessoire inclus 8
|Accessoire inclus 9
Application
|Nom de l'application
|Système d'exploitation
|Tutoriels vidéos
|Fonction de cartographie rapide
|Cartographie multi-étages
|Sélection des pièces à nettoyer
|Sélection du mode de nettoyage selon la pièce
|Sélection de la séquence de nettoyage de la pièce
|Modes de nettoyage
|Niveaux de puissance d'aspiration
|Niveaux d'humidité de la lingette
|Zones restreintes
|Nettoyage en votre absence
|Alertes et notifications dans l'application
|Rapport et historique de nettoyage
|Tableau de bord d'entretien
|Nettoyage planifié
|Contact du Service Consommateurs
|Mises à jour auto.
|Disponibilité de l'application
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Couleur
|Fonctions
|Type de produit
|Fonction de lavage
|Boost tapis
|Type de brosse principale
|Brosse principale relevable
|Type de filtre
|Élimination des poils/cheveux
|Nombre de brossettes latérales
|Technologie de lavage
|Lingette relevable
|Utilisable avec des détergents
|Type de navigation
|Détection des petits obstacles
|Capacité de franchissement d'obstacles
|Détection des saletés
|Détection automatique des tapis
|Connectivité Internet
|Portée Wi-Fi
|Compatibilité domotique
|Capacité du réservoir d'eau propre (dans le robot)
|Capacité du bac à poussière (dans le robot)
|Bouton marche/arrêt intégré
|Voyant d'alimentation
|Volume sonore (standard)
|Fonction de charge automatique
|Autonomie de la batterie/pile
|Temps de charge
|Capacité de la batterie
|Batterie/pile amovible
|Certifications
|Puissance d'aspiration
|Type de pile/batterie
|Tension
|Fréquence
|Garantie
|Déclaration de conformité UE
|Fabriqué en
|Batterie
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Consommation en veille
|Nombre dans le lot
|Capteur de détection de tapis
|Capteurs anti-chute pour détecter le vide
|Recherche de station
|Capteur de réservoir d'eau vide
|Capteur de sac plein
Assistance, manuel et consignes de sécurité