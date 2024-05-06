Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Actions & Cashbacks

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientActions & CashbacksInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioSerpillères électriques OneUpOneUpEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000OneTurn Fer Hybride et DéfroisseurAppareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Belgique Français (Belgique)

Série 2000 Aspirateur-robot

XU2100/20

Série 2000 Aspirateur-robot

Prix de vente recommandé € 499,99
€ 292,00
PAP_XU2100_20_1x1_SRGB
PAP_XU2100_20_1x1_SRGB
PUP_XU2100_20_Environment_1x1_SRGB
PUP_XU2000_20_Motor_Carpet_1x1_SRGB
PUP_XU2000_20_Plan_Path_1x1_SRGB
PUP_XU2100_20_Auto_Resume_1x1_SRGB
PIM_XU2100_20_EU9_ROW_1x1_SRGB

Découvrez le confort d'une maison nettoyée pendant votre absence

Un nettoyage quotidien à l'eau et à sec sans effort.

Faites le ménage sans effort : notre robot aspire puissamment et lave. Bénéficiez de 70 jours de tranquillité grâce à l'élégante station de vidage automatique. Un nettoyage avancé adapté aux besoins de votre intérieur.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID XU2100/20

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur de l'emballage
  • 39,7 cm
Largeur de l'emballage
  • 35,2 cm
Hauteur de l'emballage
  • 40,3 cm
Poids de l'emballage
  • 14,2 kg
Longueur de la station
  • 26
Largeur de la station
  • 17,2 cm
Hauteur de la station
  • 29,1 cm
Poids de la station
  • 3 kg
Longueur du robot
  • 34,5 cm
Largeur du robot
  • 34,5 cm
Hauteur du robot
  • 9,7 cm
Poids du robot
  • 3,1 kg

Fonction de sécurité

Certification de sécurité
  • Oui
Arrêt automatique
  • Oui
Verrouillage enfant
  • Oui

Station

Fonction de vidage automatique
  • Oui
Fonction de lavage de la lingette
  • Non
Fonction de séchage de la lingette
  • Non
Remplissage automatique du robot
  • Non
Collecte automatique de l'eau sale
  • Non
Capacité du sac à poussière (dans la station)
  • 3,0 l
Type de sac à poussière
  • Sac S-bag anti-allergie
Longueur du cordon
  • 1,5 m
Station de charge
  • Oui

Durée de vie

Guide de mise en route
  • Oui, imprimé
Manuel d'utilisation
  • Numérique

Compatibilité

Accessoires associés 1
  • FC8022/04
Accessoires associés 2
  • XV1433/00
Accessoires associés 3
  • XV1430/00
Accessoires inclus 1
  • 2 lingettes lavables
Accessoires inclus 2
  • 1 filtre lavable
Accessoires inclus 3
  • 1 brosse principale
Accessoire inclus 4
  • 1 brossette latérale
Accessoire inclus 5
  • 1 tapis
Accessoire inclus 6
  • 1 cordon d'alimentation
Accessoire inclus 7
  • 1 accessoire brosse
Accessoire inclus 8
  • 1 station de vidage automatique
Accessoire inclus 9
  • 2 sacs S-bag

Application

Nom de l'application
  • Philips HomeRun
Système d'exploitation
  • Android 6 et plus ; iOS 11 et plus
Tutoriels vidéos
  • Oui
Fonction de cartographie rapide
  • Oui
Cartographie multi-étages
  • Oui, possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 cartes
Sélection des pièces à nettoyer
  • Oui
Sélection du mode de nettoyage selon la pièce
  • Oui
Sélection de la séquence de nettoyage de la pièce
  • Oui
Modes de nettoyage
  • À l'eau ou à sec, à sec uniquement, un seul passage, aspiration puis lavage
Niveaux de puissance d'aspiration
  • 4
Niveaux d'humidité de la lingette
  • 3
Zones restreintes
  • Mur virtuel, zone interdite, zone sèche, zone à gravissement interdit
Nettoyage en votre absence
  • Oui
Alertes et notifications dans l'application
  • Oui
Rapport et historique de nettoyage
  • Oui
Tableau de bord d'entretien
  • Oui
Nettoyage planifié
  • Oui
Contact du Service Consommateurs
  • Oui
Mises à jour auto.
  • Oui
Disponibilité de l'application
  • Uniquement disponible dans le pays d'achat du robot et si ce pays d'achat est sélectionné dans la boutique d'applications

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Plastique ABS
Couleur
  • Blanc polaire
Fonctions
  • Aspiration et lavage en un seul passage
Type de produit
  • Aspirateur-robot
Fonction de lavage
  • Oui
Boost tapis
  • Oui
Type de brosse principale
  • Brosse en caoutchouc à picots
Brosse principale relevable
  • Non
Type de filtre
  • EPA 11 lavable
Élimination des poils/cheveux
  • Non
Nombre de brossettes latérales
  • 1
Technologie de lavage
  • Lavage passif
Lingette relevable
  • Non
Utilisable avec des détergents
  • Non
Type de navigation
  • LDS
Détection des petits obstacles
  • Non
Capacité de franchissement d'obstacles
  • jusqu'à 17 mm
Détection des saletés
  • Non
Détection automatique des tapis
  • Non, création de zones sèches dans l'application
Connectivité Internet
  • Connexion Wi-Fi, double bande
Portée Wi-Fi
  • 2,4 GHz et 5 GHz
Compatibilité domotique
  • Oui, commandes de base via Alexa et l'Assistant Google
Capacité du réservoir d'eau propre (dans le robot)
  • 300 ml
Capacité du bac à poussière (dans le robot)
  • 380 ml
Bouton marche/arrêt intégré
  • Oui
Voyant d'alimentation
  • Oui
Volume sonore (standard)
  • ≤ 66 dB
Fonction de charge automatique
  • Oui, se charge lorsque la batterie est vide, puis reprend là où il s'était interrompu une fois rechargé.
Autonomie de la batterie/pile
  • jusqu'à 130 minutes
Temps de charge
  • max. 5,5 heures
Capacité de la batterie
  • 2 600 mAh
Batterie/pile amovible
  • Oui
Certifications
  • CB
Puissance d'aspiration
  • 2 700 Pa
Type de pile/batterie
  • Lithium-ion
Tension
  • 14,4 V
Fréquence
  • 50/60
Garantie
  • 2 ans
Déclaration de conformité UE
  • Oui
Fabriqué en
  • Chine
Batterie
  • Oui

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 680 W
Consommation en veille
  • 112 mA
Nombre dans le lot
  • 1
Capteur de détection de tapis
  • Non
Capteurs anti-chute pour détecter le vide
  • Oui
Recherche de station
  • Oui, récepteur et émetteur de signal infrarouge
Capteur de réservoir d'eau vide
  • Non
Capteur de sac plein
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XU2100