Philips HomeRun Série 9000 Serpillières rotatives

Lingettes rotatives pour HomeRun série 9000 Le robot qui lave vos sols comme aucun autre

Équipez votre robot Aspiration et lavage Philips HomeRun série 9000 de lingettes rotatives d'origine. La technologie brevetée de lingettes rotatives permet au robot d'éliminer immédiatement l'eau sale de manière à ce que le lavage se fasse à l'eau propre, pour des résultats impeccables.