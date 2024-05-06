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Philips HomeRun Série 9000 Serpillières rotatives

XV1491/10

Philips HomeRun Série 9000 Serpillières rotatives

€ 20,99
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Lingettes rotatives pour HomeRun série 9000

Le robot qui lave vos sols comme aucun autre

Équipez votre robot Aspiration et lavage Philips HomeRun série 9000 de lingettes rotatives d'origine. La technologie brevetée de lingettes rotatives permet au robot d'éliminer immédiatement l'eau sale de manière à ce que le lavage se fasse à l'eau propre, pour des résultats impeccables.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID XV1491/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 13,2 cm
Largeur du produit
  • 5 cm
Hauteur du produit
  • 25 cm
Poids du produit
  • 0,16 kg
Longueur de l'emballage
  • 13,8 cm
Largeur de l'emballage
  • 5,3 cm
Hauteur de l'emballage
  • 26,5 cm
Poids de l'emballage
  • 0,56 kg

Caractéristiques techniques

Nombre dans le lot
  • 2
Batterie
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • 2 lingettes rotatives pour HomeRun série 9000
Accessoires associés 1
  • XV1492/10
Accessoires associés 2
  • XV1493/10
Accessoires associés 3
  • FC8022/04
Compatible avec
  • XU9100

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Lingettes rotatives pour HomeRun série 9000
Matériau principal
  • Plastique ABS

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV1491