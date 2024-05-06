Philips HomeRun Série 9000 Serpillières rotatives
XV1491/10
Philips HomeRun Série 9000 Serpillières rotatives
€ 20,99
Lingettes rotatives pour HomeRun série 9000
Le robot qui lave vos sols comme aucun autre
Équipez votre robot Aspiration et lavage Philips HomeRun série 9000 de lingettes rotatives d'origine. La technologie brevetée de lingettes rotatives permet au robot d'éliminer immédiatement l'eau sale de manière à ce que le lavage se fasse à l'eau propre, pour des résultats impeccables.
ID XV1491/10
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques techniques
|Nombre dans le lot
|Batterie
Pays d'origine
|Fabriqué en
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Compatible avec
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Matériau principal
Assistance, manuel et consignes de sécurité