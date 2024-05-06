Philips Nettoyant pour sols à la formule ultra-concentrée
XV1493/10
Philips Nettoyant pour sols à la formule ultra-concentrée
15,99 €
Nettoyant pour sols concentré pour robots HomeRun.
Un sol propre facilement
Le nettoyant pour sols ultra-performant Philips élimine facilement et efficacement la graisse, les taches collantes et les saletés. Compatible avec les modèles Philips HomeRun séries 5000 et 9000.
ID XV1493/10
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
|Contenance nette de liquide
Caractéristiques techniques
|Nombre dans le lot
|Batterie
Pays d'origine
|Fabriqué en
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Compatible avec
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Matériau principal
Assistance, manuel et consignes de sécurité