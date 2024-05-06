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Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange
XV1791/01
Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange
18,99 €
Filtre de rechange
Filtre de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil
Kit de filtres de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient le boîtier de filtre complet, y compris le couvercle, le cache inférieur et le filtre en mousse lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les six mois.
ID XV1791/01
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Contenu
|Protections des boîtiers de filtre
|Filtre en mousse lavable
Caractéristiques générales
|Idéal pour
Assistance, manuel et consignes de sécurité