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Accessoires pour AquaTrio sans fil Brosses de rechange
XV1793/01
Accessoires pour AquaTrio sans fil Brosses de rechange
Prix de vente recommandé 39,99 €
33,58 €
Brosses de rechange
Brosse de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil
Kit de brosses de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient deux brosses Power Brushes en microfibre ultra-douces. Il est recommandé de les remplacer tous les six mois.
ID XV1793/01
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Contenu
|Brosses de rechange
Caractéristiques générales
|Idéal pour
Assistance, manuel et consignes de sécurité