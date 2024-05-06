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Accessoires pour AquaTrio sans fil Brosses de rechange

XV1793/01

Accessoires pour AquaTrio sans fil Brosses de rechange

Prix de vente recommandé 39,99 €
33,58 €
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Brosses de rechange

Brosse de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil

Kit de brosses de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient deux brosses Power Brushes en microfibre ultra-douces. Il est recommandé de les remplacer tous les six mois.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour.
ID XV1793/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Contenu

Brosses de rechange
  • 2 brosses

Caractéristiques générales

Idéal pour
  • XW7110, XW9382, XW9383, XW9385

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV1793