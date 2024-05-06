Batterie et chargeur Batterie lithium-ion 25,2 V
XV1797/01
Batterie et chargeur Batterie lithium-ion 25,2 V
Prix de vente recommandé € 159,99
€ 126,44
Batterie lithium-ion 25,2 V
Doublez l'autonomie avec la batterie et le chargeur supplémentaires
Batterie lithium-ion 25,2 V compatible avec tous les aspirateurs sans fil et Wet & Dry sans fil Philips suivants : XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 et XW9465.
ID XV1797/01
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Temps de charge
|Compatible avec
Pays d'origine
|Fabriqué en
Assistance, manuel et consignes de sécurité