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Batterie et chargeur Batterie lithium-ion 25,2 V

XV1797/01

Batterie et chargeur Batterie lithium-ion 25,2 V

Prix de vente recommandé € 159,99
€ 126,44
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Batterie lithium-ion 25,2 V

Doublez l'autonomie avec la batterie et le chargeur supplémentaires

Batterie lithium-ion 25,2 V compatible avec tous les aspirateurs sans fil et Wet & Dry sans fil Philips suivants : XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 et XW9465.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID XV1797/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 250
Largeur du produit
  • 245
Hauteur du produit
  • 90
Poids du produit
  • 0,838
Longueur de l'emballage
  • 92
Largeur de l'emballage
  • 250
Hauteur de l'emballage
  • 260
Poids de l'emballage
  • 1,231

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • Batterie lithium-ion 25,2 V
Accessoires inclus 2
  • Chargeur supplémentaire
Accessoires inclus 3
  • Adaptateur

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Batterie remplaçable
Temps de charge
  • 3,5 heures
Compatible avec
  • XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9382, XW9383, XW9384, XW9385, XW9463, XW9465

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV1797