Espressomachineontkalker

Verwijder kalkresten en verleng de levensduur van uw machine

Het regelmatig ontkalken van uw koffiezetapparaat is essentieel om de beste prestaties te behouden en smaakvolle koffie te kunnen zetten. Gebruik alleen de ontkalker van Philips om de maximale levensduur en veiligheid van uw Philips- en Saeco-apparaten te garanderen.