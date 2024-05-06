Espressomachineontkalker
CA6700/10
Espressomachineontkalker
€ 8,49
Verwijder kalkresten en verleng de levensduur van uw machine
Het regelmatig ontkalken van uw koffiezetapparaat is essentieel om de beste prestaties te behouden en smaakvolle koffie te kunnen zetten. Gebruik alleen de ontkalker van Philips om de maximale levensduur en veiligheid van uw Philips- en Saeco-apparaten te garanderen.
ID CA6700/10
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
Compatibiliteit
|Machines
Algemene specificaties
|Producttype
|Hoofdmateriaal
|Certificeringen
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Duurzaamheid
|Verpakking
|Gebruiksaanwijzing
|Houdbaarheidsdatum
Technische specificaties
|Artikelen in de verpakking
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