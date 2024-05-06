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Espressomachineontkalker

CA6700/10

Espressomachineontkalker

€ 8,49
CA6700 Standard image
CA6700 Standard image
CA6700 Render Alternative
CA6700 PDP

Verwijder kalkresten en verleng de levensduur van uw machine

Het regelmatig ontkalken van uw koffiezetapparaat is essentieel om de beste prestaties te behouden en smaakvolle koffie te kunnen zetten. Gebruik alleen de ontkalker van Philips om de maximale levensduur en veiligheid van uw Philips- en Saeco-apparaten te garanderen.

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ID CA6700/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van de verpakking
  • 4,00 cm
Breedte van de verpakking
  • 6,60 cm
Hoogte van de verpakking
  • 16,90 cm

Compatibiliteit

Machines
  • 800-serie, 1200-serie, 2200-serie, 3200-serie, 4300-serie, 4400-serie, 5400-serie, 5500-serie, GranAroma, Xelsis, semi-automatisch

Algemene specificaties

Producttype
  • Accessoire
Hoofdmateriaal
  • Vloeistof
Certificeringen
  • Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Duitsland

Duurzaamheid

Verpakking
  • 70% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing
  • > 75% gerecycled papier
Houdbaarheidsdatum
  • 2 jaar houdbaar vanaf de productiedatum

Technische specificaties

Artikelen in de verpakking
  • 1

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/CA6700