Afstandsbediening
CP0118/01
Afstandsbediening
19,99 €
Afstandsbediening voor SmartPro Compact
Bijpassende producten vindt u op het specificatietabblad
De SmartPro Compact wordt geleverd met een afstandsbediening waarmee u de robotstofzuiger op afstand verschillende handelingen kunt laten uitvoeren. Geschikt voor producttype FC8710.
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ID CP0118/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Geschikt voor
|SmartPro Compact