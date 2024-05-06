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België Nederlands (België)

Afstandsbediening

CP0118/01

Afstandsbediening

19,99 €
Standard Product Photo Philips Remote control CP0118
Standard Product Photo Philips Remote control CP0118

Afstandsbediening voor SmartPro Compact

Bijpassende producten vindt u op het specificatietabblad

De SmartPro Compact wordt geleverd met een afstandsbediening waarmee u de robotstofzuiger op afstand verschillende handelingen kunt laten uitvoeren. Geschikt voor producttype FC8710.

Bundeldeal

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ID CP0118/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Geschikt voor

SmartPro Compact
  • FC8710
  • FC8774
  • FC8776
  • FC8972