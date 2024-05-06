Drielagig invoerfilter
CP9260/01
Drielagig invoerfilter
€ 9,99
Beschermt de stofzuigermotor
Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad
U moet het luchtinvoerfilter van uw stofzuiger regelmatig vervangen. Zo bent u verzekerd van een constante optimale zuigkracht en beschermt u de stofzuigermotor tegen fijne stofdeeltjes.
ID CP9260/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Geschikt voor (stofzuiger met stofzak)
|Performer
|7000-serie, Performer Silent
|Performer (LED) uit de 8000-serie
Bevat
|Drielagig invoerfilter