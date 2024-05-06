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Drielagig invoerfilter

CP9260/01

Drielagig invoerfilter

€ 9,99
Standard Product Photo Philips Triple inlet filter CP9260
Standard Product Photo Philips Triple inlet filter CP9260

Beschermt de stofzuigermotor

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

U moet het luchtinvoerfilter van uw stofzuiger regelmatig vervangen. Zo bent u verzekerd van een constante optimale zuigkracht en beschermt u de stofzuigermotor tegen fijne stofdeeltjes.

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ID CP9260/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Geschikt voor (stofzuiger met stofzak)

Performer
  • FC9150, FC9170, FC9174, FC9176
7000-serie, Performer Silent
  • FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789
Performer (LED) uit de 8000-serie
  • XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052

Bevat

Drielagig invoerfilter
  • 1x