Philips 5400-serie Volautomatische espressomachines
EP5447/90
Philips 5400-serie Volautomatische espressomachines
Adviesprijs € 669,99
€ 492,66
12 heerlijke koppen koffie van verse bonen, eenvoudiger dan ooit
LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*
Maak met één druk op de knop heerlijke koffievarianten, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in slechts 15 seconden schoon te maken*
ID EP5447/90
Functies
Specificaties
Specificaties
Technische specificaties
|Energieklasse
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Aantal in verpakking
Duurzaamheid
|Gebruiksaanwijzing
|Verpakking
Energie-efficiëntie
|Energieverbruik in stand-bystand
|Energieverbruik in uitgeschakelde modus
|Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
|Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
|Meetstandaard
Veiligheidsvoorziening
|Automatische uitschakeltimer
|Veiligheidscertificering
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Algemene specificaties
|Koffievariant
|Betrokkenheid gebruiker
|Producttype
|Drinken
|Voorgeprogrammeerde dranken
|Aantal porties
|Druk
|Geïntegreerde maalmolen
|Maalgraad instellingen
|Capaciteit bonencontainer
|Melkopschuiming
|Melkoptie
|Melkreservoir
|Capaciteit waterreservoir
|Profielen
|Hoofdmateriaal
|Secundair materiaal
|Technologie
|Interface
|Garantie
|Connectiviteit
|Vaatwasmachinebestendige onderdelen
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 2
|Meegeleverde accessoires 3
|Meegeleverde accessoires 4
|Meegeleverde accessoires 5
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