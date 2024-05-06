Philips 5400-serie Volautomatische espressomachines

12 heerlijke koppen koffie van verse bonen, eenvoudiger dan ooit LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievarianten, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in slechts 15 seconden schoon te maken*