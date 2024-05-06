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Philips 5400-serie Volautomatische espressomachines

EP5447/90

Philips 5400-serie Volautomatische espressomachines

Adviesprijs € 669,99
€ 492,66
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12 heerlijke koppen koffie van verse bonen, eenvoudiger dan ooit

LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievarianten, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in slechts 15 seconden schoon te maken*

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ID EP5447/90

Functies

Specificaties

Specificaties

Technische specificaties

Energieklasse
  • Klasse A
Vermogen
  • 1500 W
Voltage
  • 230 V
Frequentie
  • 50 Hz
Aantal in verpakking
  • 1

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing
  • > 75% gerecycled papier
Verpakking
  • > 95% gerecycled materiaal

Energie-efficiëntie

Energieverbruik in stand-bystand
  • 0,2 W
Energieverbruik in uitgeschakelde modus
  • n.v.t.
Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
  • n.v.t.
Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
  • 30 min
Meetstandaard
  • EN 50564:2011

Veiligheidsvoorziening

Automatische uitschakeltimer
  • Ja
Veiligheidscertificering
  • Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 433 mm
Breedte van het product
  • 246 mm
Hoogte van het product
  • 371 mm
Gewicht van het product
  • 8 kg
Lengte van de verpakking
  • 491,5 mm
Breedte van de verpakking
  • 287,5mm
Hoogte van de verpakking
  • 487 mm
Gewicht van de verpakking
  • 10-12,3 kg

Algemene specificaties

Koffievariant
  • Verse koffiebonen
Betrokkenheid gebruiker
  • Eén druk op de knop
Producttype
  • Volautomatische koffiemachine
Drinken
  • Espresso, koffie, americano, cappuccino, latte macchiato, flat white, café au lait, latte, caffé crema, ristretto, espresso lungo, reismok-functie, opgeschuimde melk, heet water
Voorgeprogrammeerde dranken
  • 12
Aantal porties
  • 2
Druk
  • 15 bar
Geïntegreerde maalmolen
  • Ja
Maalgraad instellingen
  • 12
Capaciteit bonencontainer
  • 275 g
Melkopschuiming
  • Ja
Melkoptie
  • LatteGo
Melkreservoir
  • 0,26 l
Capaciteit waterreservoir
  • 1,8 l
Profielen
  • 4 + gast
Hoofdmateriaal
  • Plastic
Secundair materiaal
  • Metaal
Technologie
  • Quick Start, LatteGo, stil koffie zetten
Interface
  • Intuïtief TFT-display
Garantie
  • 2 jaar
Connectiviteit
  • Nee
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
  • Ja

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 2
  • Maatlepel
Meegeleverde accessoires 3
  • Teststrip voor waterhardheid
Meegeleverde accessoires 4
  • AquaClean-filter
Meegeleverde accessoires 5
  • LatteGo bewaardeksel
Gerelateerde accessoires 1
  • Koffieolieverwijderingstabletten
Gerelateerde accessoires 2
  • Espressomachineontkalker
Gerelateerde accessoires 3
  • Reinigingsborsteltje
Gerelateerde accessoires 4
  • Philips-smeermiddel voor zetgroep

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/EP5447