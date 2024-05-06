Luchtbevochtiger 2000-serie Bevochtigingsfilter
FY1190/30
Luchtbevochtiger 2000-serie Bevochtigingsfilter
€ 15,99
Origineel bevochtigingsfilter voor 2000-serie
NanoCloud-technologie met hygiënische bevochtiging
Het originele Philips-filter voor uw luchtbevochtiger past perfect in uw apparaat, waardoor constante hoogwaardige prestaties gegarandeerd zijn. Het filter gebruikt NanoCloud-technologie, zodat een onzichtbare nevel wordt afgegeven die de lucht bevochtigt terwijl zich tot wel 99% minder bacteriën verspreiden (1)
ID FY1190/30
Functies
Specificaties
Specificaties
Algemene specificaties
|Producttype
|Inhoud van de verpakking
|Levensduur
Gewicht en afmetingen
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Breedte van het product
|Lengte van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Vervanging
|Voor luchtbevochtigers van Philips
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