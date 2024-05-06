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Luchtbevochtiger 2000-serie Bevochtigingsfilter

FY1190/30

Luchtbevochtiger 2000-serie Bevochtigingsfilter

€ 15,99
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Origineel bevochtigingsfilter voor 2000-serie

NanoCloud-technologie met hygiënische bevochtiging

Het originele Philips-filter voor uw luchtbevochtiger past perfect in uw apparaat, waardoor constante hoogwaardige prestaties gegarandeerd zijn. Het filter gebruikt NanoCloud-technologie, zodat een onzichtbare nevel wordt afgegeven die de lucht bevochtigt terwijl zich tot wel 99% minder bacteriën verspreiden (1)

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ID FY1190/30

Functies

Specificaties

Specificaties

Algemene specificaties

Producttype
  • Bevochtigingsfilter
Inhoud van de verpakking
  • 1x filter
Levensduur
  • Tot 6 maanden

Gewicht en afmetingen

Hoogte van het product
  • 167 mm
Gewicht van het product
  • 0,057 kg
Breedte van het product
  • 160 mm
Lengte van het product
  • 55 mm
Lengte van de verpakking
  • 60 mm
Breedte van de verpakking
  • 177 mm
Hoogte van de verpakking
  • 198 mm
Gewicht van de verpakking
  • 0,134 kg

Vervanging

Voor luchtbevochtigers van Philips
  • HU2510

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/FY1190