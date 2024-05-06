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Origineel vervangend filter NanoProtect HEPA

FY5185/30

Origineel vervangend filter NanoProtect HEPA

94,99 €
FY5185_30.jpg
FY5185_30.jpg
Product Detail Photograph Philips Series 5000i Air Purifier AC5659_10

Krachtige bescherming voor de beste prestaties

Origineel Philips-filter dat perfect past

De NanoProtect HEPA zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen virussen, bacteriën, pollen, stof, PM2.5 en huidschilfers van huisdieren.

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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID FY5185/30

Functies

Specificaties

Specificaties

Algemene specificaties

Producttype
  • HEPA NanoProtect-filter
Inhoud van de verpakking
  • 1x filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Voorfilter
  • Nee
Actieve koolstof
  • Nee
Levensduur
  • Tot 2 jaar

Prestaties

Filtratie van deeltjes
  • 99,97% tot 0,003 micron

Gewicht en afmetingen

Hoogte van het product
  • 295 mm
Gewicht van het product
  • 0,448 kg
Breedte van het product
  • 240 mm
Lengte van het product
  • 35 mm
Lengte van de verpakking
  • 80 mm
Breedte van de verpakking
  • 250 mm
Hoogte van de verpakking
  • 310 mm
Gewicht van de verpakking
  • 0,642 kg

Vervanging

Voor Philips-luchtreiniger(s)
  • AC5659

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/FY5185