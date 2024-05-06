PerfectCare Elite Strijkijzer met stoomgenerator
GC9650/80
PerfectCare Elite Strijkijzer met stoomgenerator
€ 379,99
Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
PerfectCare-Elite Silence is de beste stoomgenerator van Philips met Silent Steam-technologie: geluidsarm maar toch zeer krachtig. Strijk alles van jeans tot zijde zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare kleding.
ID GC9650/80
Functies
Specificaties
Specificaties
Afmetingen en gewicht
|Gewicht van strijkijzer
|Afmetingen verpakking (b x h x d)
|Productafmetingen (b x h x d)
|Totale gewicht inclusief verpakking
|Gewicht van strijkijzer + voet
Meegeleverde accessoires
|Handschoen voor extra bescherming
Technische specificaties
|Frequentie
Technologie
|OptimalTEMP-technologie
|Cyclonische stoomkamer
|Voor alle strijkbare stoffen
|Geen schroeiplekken
|Geen temperatuurinstelling nodig
|Silent Steam-technologie
|Smart Control-processor
Algemene specificaties
|Materiaal zoolplaat
Milieuvriendelijke efficiëntie
|Energiebesparingsmodus
|Verpakking van het product
|Gebruiksaanwijzing
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Kalkbeheer
|Schoonmaken en ontkalken
|Ontkalkingsherinnering
Opbergen
|Draagvergrendeling
|Opbergen snoer
|Opbergen slang
Snelle kreukverwijdering
|Druk
|Vermogen
|Stoomstoot
|Continue stoom
|Verticale stoom
|Voltage
|Variabele stoomniveaus
|Gebruiksklaar
|On-demand stoom
Gebruiksvriendelijk
|Opwarmtijd
|Capaciteit waterreservoir
|Veilig op alle strijkbare stoffen
|Glijprestaties zoolplaat
|Beveiliging: automatische uitschakeling
|Naam zoolplaat
|Afneembaar waterreservoir
|Waarschuwing water bijna op
|Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
|Geschikt voor kraanwater
|Netsnoerlengte
|Lengte van de slang
|Nauwkeurige stoompunt
|Gebruiksklaar
|Krasbestendigheid zoolplaat
|Extra grote vulopening
Garantie
|2 jaar wereldwijde garantie
Gewicht en afmetingen
|Gewicht van het product
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