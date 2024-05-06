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PerfectCare Elite Strijkijzer met stoomgenerator

GC9650/80

PerfectCare Elite Strijkijzer met stoomgenerator

€ 379,99
Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Main in-use photograph Philips PerfectCare Elite Steam generator iron

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

PerfectCare-Elite Silence is de beste stoomgenerator van Philips met Silent Steam-technologie: geluidsarm maar toch zeer krachtig. Strijk alles van jeans tot zijde zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare kleding.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID GC9650/80

Functies

Specificaties

Specificaties

Afmetingen en gewicht

Gewicht van strijkijzer
  • 0,8 kg
Afmetingen verpakking (b x h x d)
  • 31 x 35 x 51 cm
Productafmetingen (b x h x d)
  • 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Totale gewicht inclusief verpakking
  • 7,3 kg kg
Gewicht van strijkijzer + voet
  • 5,1 kg

Meegeleverde accessoires

Handschoen voor extra bescherming
  • Ja

Technische specificaties

Frequentie
  • 50-60 Hz Hz

Technologie

OptimalTEMP-technologie
  • Ja
Cyclonische stoomkamer
  • Ja
Voor alle strijkbare stoffen
  • Ja
Geen schroeiplekken
  • Ja
Geen temperatuurinstelling nodig
  • Ja
Silent Steam-technologie
  • Ja
Smart Control-processor
  • Ja

Algemene specificaties

Materiaal zoolplaat
  • T-iconic Glide

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus
  • Ja
Verpakking van het product
  • 100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing
  • 100% gerecycled papier

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Indonesië

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken
  • Easy De-Calc Plus
Ontkalkingsherinnering
  • Lampje
  • Ja

Opbergen

Draagvergrendeling
  • Voor vervoer en veiligheid
Opbergen snoer
  • Opbergvak voor snoer
  • Bevestiging met klittenband
Opbergen slang
  • Opbergruimte voor slang

Snelle kreukverwijdering

Druk
  • Max. 7,5 bar
Vermogen
  • Maximaal 2400 W
Stoomstoot
  • Maximaal 500 g
Continue stoom
  • 150 g/min
Verticale stoom
  • Ja
Voltage
  • 220 - 240 V
Variabele stoomniveaus
  • Ja
Gebruiksklaar
  • 2 minute(s)
On-demand stoom
  • Ja

Gebruiksvriendelijk

Opwarmtijd
  • 2 minute(s)
Capaciteit waterreservoir
  • 1800 nm
Veilig op alle strijkbare stoffen
  • Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat
  • 5 stars
Beveiliging: automatische uitschakeling
  • Ja
Naam zoolplaat
  • T-ionicGlide
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Waarschuwing water bijna op
  • Ja
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
  • Ja
Geschikt voor kraanwater
  • Ja
Netsnoerlengte
  • 2 m
Lengte van de slang
  • 1,7 m
Nauwkeurige stoompunt
  • Ja
Gebruiksklaar
  • Indicatielampje
  • Geluidssignaal
Krasbestendigheid zoolplaat
  • 5 stars
Extra grote vulopening
  • Ja

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie
  • Ja

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product
  • 5,1 kg

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/GC9650