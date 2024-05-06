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Airfryer-accessoire Bakset XL

HD9945/01

Airfryer-accessoire Bakset XL

Adviesprijs € 31,99
€ 21,41
Standard Product Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Standard Product Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Product Detail Photograph Philips Airfryer XL Accessory Kit
Product in Use Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Main in-use photograph Philips Airfryer XL Accessory Kit
Product Detail Photograph Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit

Bakset XL

Accessoires voor het bakken met een Airfryer

Deze bakset is het perfecte accessoire om de veelzijdigheid van je XL Airfryer uit te breiden. Kook en bak heerlijke lasagne, stoofschotels, curry's, soepen, cakes, muffins...en nog veel meer!

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
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ID HD9945/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 199
Breedte van het product
  • 189
Hoogte van het product
  • 80
Gewicht van het product
  • 0,4 kg
Lengte van de verpakking
  • 210
Breedte van de verpakking
  • 210
Hoogte van de verpakking
  • 90
Gewicht van de verpakking
  • 0,512 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 1
Energieklasse
  • n.v.t.
Batterij product
  • Nee

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Geplateerd staal

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HD9945