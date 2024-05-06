Airfryer-accessoire Bakset XL
HD9945/01
Airfryer-accessoire Bakset XL
Adviesprijs € 31,99
€ 21,41
Bakset XL
Accessoires voor het bakken met een Airfryer
Deze bakset is het perfecte accessoire om de veelzijdigheid van je XL Airfryer uit te breiden. Kook en bak heerlijke lasagne, stoofschotels, curry's, soepen, cakes, muffins...en nog veel meer!
ID HD9945/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Land van herkomst
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Technische specificaties
|Aantal in verpakking
|Energieklasse
|Batterij product
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
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